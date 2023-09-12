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國際
2023-09-12 13:20:00

拜登再失言｜記者會脫口而出「我要睡了」　白宮秘書急打斷惹爭議

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拜登10日會見了越南共產黨總書記阮富仲後，舉行了新聞發布會，原先白宮宣布，拜登計畫接受5名記者提問，不過他在回答問題時，突然脫口而出「 But I tell you what, I don't know about you, but I'm going to go to bed.（我告訴你，我不了解你，但我要睡覺了）」

記者鄒慈芸／綜合報道

美國總統拜登10日在越南河內舉行了新聞發布會，不過他在回答記者問題時，突然脫口而出「我要去睡了」，而白宮秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）過沒多久即打斷拜登，宣布新聞發布會結束，讓大家相當錯愕。拜登10日會見了越南共產黨總書記阮富仲後，舉行了新聞發布會，原先白宮宣布，拜登計畫接受5名記者提問，不過他在回答問題時，突然脫口而出「 But I tell you what, I don't know about you, but I'm going to go to bed.（我告訴你，我不了解你，但我要睡覺了）」

拜登支Mic被cut斷電源

在回答在印度舉行的二十國集團（G20）峰會與大陸國務院總理李強的對話時，拜登提及「這完全不是對抗，我們談到確保第三世界.....南半球能夠獲得不斷變化的...」，不過話還沒說完，白宮秘書尚皮耶隨即出聲打斷，告知台下記者「謝謝大家，新聞發布會到此結束」。然後拜登連說數句謝謝，開始收拾文件，現場也演奏起音樂，就在拜登要走下台時，台下仍有媒體大聲提問，雖然拜登試圖回答，但因為麥克風電源被切斷，因此聽不到完整回答。根據《CNN》所做的一份民意調查，結果顯示有將近四分之三的美國民眾，擔心已經80歲的拜登，頻頻在公開場合出現失言、失態的狀況，恐怕無法繼續勝任國家領導人之位，不過拜登的支持者卻對此不以為然，白宮秘書尚皮耶也回應，拜登能在出訪他國的勞累行程中，保持一定的精力水平，足以證明他的年紀並不是問題。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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