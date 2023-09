拜登再失言｜記者會脫口而出「我要睡了」　白宮秘書急打斷惹爭議

拜登10日會見了越南共產黨總書記阮富仲後,舉行了新聞發布會,原先白宮宣布,拜登計畫接受5名記者提問,不過他在回答問題時,突然脫口而出「 But I tell you what, I don't know about you, but I'm going to go to bed.(我告訴你,我不了解你,但我要睡覺了)」