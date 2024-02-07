拜登賭城致詞又口誤 稱見到已故法國總統密特朗

又失言！美國總統拜登本月4日在賭城拉斯維加斯一場活動上致詞時表示，他近期與前法國總統密特朗(Francois Mitterrand)見面。可是，密特朗已去世28年。
重複說的小故事
霍士新聞報道，拜登在警告前總統特朗普「回朝」的潛在危險時發表上述言論，而這是他已多次講述的故事，關於他入主白宮幾個月後，在英國出席七大工業國集團(G7)會議期間與法國總統馬克龍的一次會面。拜登憶述：「我坐下後說，『美國回來了』。而來自德國……我是說來自法國的密特朗，看著我說……」拜登在短暫停頓後才組織思緒把話說完：「那麼，你要回來多久？」密特朗在1981年至1995年間擔任法國總統，於1996年去世。
拜登失言事件簿
拜登上任以來不時口誤，例如將烏克蘭人說成伊朗人，在白宮活動上詢問一名已故國會議員是否在場。不僅如此，2022年，他在柬埔寨出席總理洪森主持的東盟峰會，為開幕致詞時說，「我要為哥倫比亞以東盟主席身份的領導作為，對(洪森)總理表示感謝」，顯然是把柬埔寨(Cambodia)說成哥倫比亞(Colombia)。去年7月，拜登在北約峰會記者會上又口誤，錯把烏克蘭總統澤連斯基叫成俄羅斯總統普京。
人物大兜亂
人物大兜亂？《紐約郵報》報道，在去年11月底科羅拉多州一場活動中，拜登接連把南韓總統尹錫悅叫成前總統文在寅，把中國國家主席習近平講成已故中國領導人鄧小平，還把特朗普的頭銜說成眾議員。