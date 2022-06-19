拜登踩單車跌倒 特朗普PO片加特效瘋狂挖苦(有片)

美國總統拜登周六(18日)踩單車時摔倒，成為傳媒焦點，其2020年總統大選「死對頭」特朗普隨即在社交平台上載片段，加上特效嘲諷。

79歲的拜登周六回到特拉華州住家度假，並與妻子慶祝結婚45周年，他早上在公路踩單車，停下來時突然跌倒。白宮特勤人員等人立即上前將他扶起，他起來後，有人拍掌鼓勵。

白宮：總統不需治療

其後，拜登與圍觀居民閒聊一陣後，對傳媒說，「我沒有大礙，還好，要拆走這些腳踏套，它絆住我的腳。」報道指，拜登準備停車時，被右邊腳踏的腳套絆倒，傾側倒地。白宮其後表示，拜登不需接受治療，期待與家人共度周末假期。

特朗普晚上在其社交平台「Truth Social」上載片段挖苦，片段由特朗普打高爾夫球與拜登踩單車跌倒兩段短片剪接而成，並加上特效，可見特朗普擊球，騎著單車的拜登頭部被高爾夫球擊中後跌倒。