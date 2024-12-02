掌上壓世界紀錄｜加拿大59歲婦一小時內完成1575次改寫歷史（有片）

來自加拿大59歲的唐娜·王爾德在一小時內完成了1,575次掌上壓。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

一名加拿大婦人唐娜·王爾德（DonnaJean Wilde）以驚人的成績再次打破健力士世界紀錄，她在一小時內完成了1,575次掌上壓（伏地挺身），繼之前最久的平板支撐(PLANK)姿勢女性紀錄保持人後，又多了一項一小時內最多掌上壓女性紀錄保持人的成就。

每天做500次掌上壓作為熱身

據健力士世界紀錄官網的報道，來自加拿大59歲的唐娜·王爾德（DonnaJean Wilde）在上週完成了挑戰，在一小時完成了1,575次掌上壓，成為女性紀錄保持人。

事實上，唐娜在今年的3月才以4小時30分11秒的驚人成績，獲得最長的平板支撐姿勢女性紀錄保持人的頭銜。如今再添一項紀錄，也令人對她優異的體能感到訝驚。

唐娜表示，為獲得第一個紀錄冠軍而進行的高強度訓練對她獲得第二個紀錄有所幫助，她每天都必須做500次掌上壓作為她訓練平板支撐的熱身，自此之後她就愛上了伏地挺身。