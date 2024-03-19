提款機狂吐3.1億被秒速領光 埃塞俄比亞最大銀行系統故障

埃塞俄比亞當地最大的一家銀行，驚傳離譜事件！16日因為提款機系統故障，導致民眾可以任意領取「超過帳戶餘額」的現金。在故障6小時內，有超過4000萬美元（約3.1億港元）遭領取或轉帳出去。

據《BBC》報導，發生系統故障的是非洲國家埃塞俄比亞當地一家最大的商業銀行「埃塞俄比亞商業銀行」（Commercial Bank of Ethiopia，CBE），行長薩諾（Abe Sano）表示，大多數款項都是被大學生拿走的，他們透過通訊軟體APP或是電話，一傳十、十傳百將故障訊息傳播出去，導致各大校園內的ATM大排長龍。

當地的吉馬大學（Jimma University）理工學院學生透露，朋友在16日凌晨1點多告知他，可以從ATM提領大筆金錢，或者用銀行APP轉帳出去，當時自己完全不敢相信；迪拉大學（Dilla University）學生指出，同學們從半夜到凌晨2點都在忙著領錢。直到後來有警察進入校園，阻止學生提款。

埃塞俄比亞商業銀行已成立82年，超過3800萬人設有帳戶，該國央行17日指稱該銀行ATM是在維護和檢查期間故障，並未提及民眾瘋狂領錢的事件。

CBE承諾，任何退還款項的人都不會被刑事檢控。但到目前為止，尚不清楚該銀行最終可追回多少金額。