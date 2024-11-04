搖擺州中最搖擺的縣？賓夕法尼亞州埃里縣是勝負指標｜美國大選2024

賀錦麗與特朗普勢均力敵，賓夕法尼亞州小縣埃里縣(Erie county)可能是勝負的指標？
擁有19張選舉人票的賓夕法尼亞州選戰激烈，兩黨都投下數以億計美元競選經費，兩名候選人也密集前往該州拉票，超過其他搖擺州份。
小縣選出總統
英國《金融時報》指出，在這個最重要的搖擺州，埃里縣的選舉結果最為關鍵。近幾屆選舉結果顯示，贏得這個小縣便入主白宮。自2008年以來，埃里縣都選出了總統，包括2020年拜登在當地僅以1,300張票擊敗特朗普。
選民從共和黨轉向民主黨
從小住在埃里縣的財務顧問迪馬科(Brandon DiMarco)表示：「我在這裡看到的特朗普競選標誌絕對比2020年少得多。」他2020年投給特朗普，這次原本打算投給小羅拔甘迺迪，但他現在因為賀錦麗的經濟政策轉而支持她，並看到其他人有同樣的轉變。他說：「我在埃里縣看到從共和黨支持者轉為民主黨支持者的人比反過來的人多。我不認為變化劇烈，但我確實看到更多人的政治立場有這樣的轉變。」
埃里縣是指標州份中的指標
特朗普與賀錦麗在全國和其他搖擺州的民調仍相持不下，分析指，埃里是搖擺州賓夕法尼亞州中最搖擺的縣，「是指標州份中的指標」。賓夕法尼亞州威爾克斯政治學榮譽教授Thomas Baldino指出，候選人希望先取得這個縣來提振士氣，特別想在選舉當晚得知結果。
自2008年以來，賓夕法尼亞州在包括總統、參議員、州長等25場選舉中反映出全國性投票結果，埃里縣在這25場選舉中有23場選出勝方，包括4屆總統。選民並沒政黨偏好，在這25場選舉中，選了20名民主黨人，5名共和黨人。地方電視台新聞主播Ethan Kibbe指，候選人很快就會意識到「贏不到埃里就贏不到賓夕法尼亞」。
選民：仍未決定投給誰
大選臨近，許多埃里縣人仍覺得這次勝負難分。在市中心主要廣場旁美食街工作的彼得斯(Katelyn Peters)表示：「我感覺目前沒有一方有優勢。」她自己還未決定將投給誰。
會計師歐莫(Bill Ohmer)已登記為共和黨選民並打算投給特朗普的會計師奧默爾(Bill Ohmer)表示：「(選情)難分難解。埃里就是那種你完全無法預測的地方之一。」