搖擺州中最搖擺的縣？賓夕法尼亞州埃里縣是勝負指標｜美國大選2024

賀錦麗與特朗普勢均力敵，賓夕法尼亞州小縣埃里縣(Erie county)可能是勝負的指標？

擁有19張選舉人票的賓夕法尼亞州選戰激烈，兩黨都投下數以億計美元競選經費，兩名候選人也密集前往該州拉票，超過其他搖擺州份。

小縣選出總統

英國《金融時報》指出，在這個最重要的搖擺州，埃里縣的選舉結果最為關鍵。近幾屆選舉結果顯示，贏得這個小縣便入主白宮。自2008年以來，埃里縣都選出了總統，包括2020年拜登在當地僅以1,300張票擊敗特朗普。

選民從共和黨轉向民主黨

從小住在埃里縣的財務顧問迪馬科(Brandon DiMarco)表示：「我在這裡看到的特朗普競選標誌絕對比2020年少得多。」他2020年投給特朗普，這次原本打算投給小羅拔甘迺迪，但他現在因為賀錦麗的經濟政策轉而支持她，並看到其他人有同樣的轉變。他說：「我在埃里縣看到從共和黨支持者轉為民主黨支持者的人比反過來的人多。我不認為變化劇烈，但我確實看到更多人的政治立場有這樣的轉變。」