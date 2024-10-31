美國大選2024｜一文睇清甚麼是選舉人制度 贏了普選卻輸掉白宮？為何搖擺州是關鍵？

美國總統大選將於下周二(11月5日)舉行，同日進行國會眾議院全院(435席)以及參議院(合共100席)的三分一(33席)改選，當選人將於明年1月20日就職。美國總統選舉的制度複雜，拿到最多普選票的候選人不一定能當選，關鍵在於他能否拿到過半數的選舉人票，當中又以搖擺州份發揮至關重要的影響。

「選舉人制度」是甚麼？

美國並非採用「直選方式」選出總統，而是用「選舉人制度」(Electoral College)的間接選舉。先由各州選出州選舉人，再由選舉人代表所屬州份投票(electoral vote)，以保障各州的自治性及權益。各州的選舉人數量反映著該州的人口規模，全美共有538張選舉人票，加州最多，有54張，人口數較少的州份也有至少3張，誰先取得過半數、270張選舉人票，當選總統。

甚麼是「勝者全拿」？

全國50州中有48州採用「勝者全拿」(Winner-take-all)制度。誰拿到比較多數的普選票，就拿下該州全部的選舉人票，僅內布拉斯加州和緬因州的制度略有不同。內布拉斯加州有5張選舉人票，贏得全州普選的候選人可以得到其中2張，另外3張票由在該州3個眾議員選區內獲得最高票的候選人贏得。

緬因州採取相近制度，該州有2選區，參眾議員各2人，所以有4張選舉人票，2016年，特朗普贏緬因州第2選區多數，拿到1張選舉人票，希拉妮在第1選區和全緬因州獲勝，拿下該州3張選舉人票。