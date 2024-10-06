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國際
2024-10-06 16:26:34

攝影記者白宮外自焚　抗議以色列攻擊加沙報道偏頗(有片)

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以巴衝突

一名記者在示威期間自焚抗議。(路透社)

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以色列與哈馬斯衝突1周年前夕，美國總統官邸白宮外周六(5日)有反以色列示威。期間一名男子自焚，抗議傳媒報道加沙戰爭時存偏頗。片段可見，攝影記者Samuel Mena Jr的左前臂著火，他高舉「火手」痛苦叫喊，警員及其他示威者立即上前用水和布撲熄火勢。

Samuel手臂燒傷，在火焰撲滅後高喊他是記者，「我們散播錯誤資訊」。他送院治療後並無大礙。 巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月7日突襲以色列，殺害及綁架以色列人。以色列隨後空襲和派部隊進入加沙，營救人質和誓言剿滅哈馬斯，造成無數平民死傷。

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