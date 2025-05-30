收緊中港學生審查 美國：積極撤銷中國學生簽證

美國全方位打壓中國，從關稅、科技伸延至學術。美國國務卿魯比奧周三公布「新簽證政策美國優先，不是中國」，稱將積極撤銷中國學生的簽證，包括與中國共產黨有聯繫或在美國攻讀關鍵領域科目的學生。聲明又提到，將加強審查來自中國內地和香港的學生簽證申請。中方表示堅決反對，已向美方提出交涉。 圖：路透社、美聯社

美國國務卿魯比奧

中國學生早已受到特朗普政府一連串政策波及，包括禁止哈佛招收國際學生，以及暫停安排新的學生或交流訪客簽證申請面試，準備擴大對申請者社交媒體的審查等。魯比奧周三的聲明直接衝著中國留學生而來，指國務院將與國土安全部合作積極撤銷中國學生的簽證，並且修改簽證條件，以加強審查日後來自中國和香港的簽證申請。聲明並無提及多少中國留學生的簽證將被取消。 特朗普政府上周禁止哈佛錄取國際學生，其中一個原因指校方配合中共。因哈佛提出訴訟，暫時未知事件後續如何。特朗普周三另提出，哈佛和其他大學錄取的國際學生人數最多只可佔整體收生15%。他又指，無意傷害哈佛，是他們自招，又建議哈佛效法原遭針對的哥倫比亞大學，與政府達成協議。特朗普承認不知與哈佛之爭最終結果如何。

學者：將中國學生推向歐洲 美國是不少國家和地區學生的心儀求學地方，印度學生人數排首位，其次是中國，兩者佔了總數54%，2023年為美國經濟帶來逾500億美元(約3,900億港元)收入。因中美關係緊張、美國加緊審查中國學生及新冠疫情影響，在美國留學的中國學生已由2019年高峰期37萬人減至去年的27.7萬人，未知有多少人會受今次撤銷簽證政策波及。有來自上海的碩士學生向英國廣播公司(BBC)稱，已後悔選擇到美國升學，他就讀賓夕法尼亞大學，因擔心影響簽證不願透露名字。 不少分析認為，中美的地緣政治競爭已成為新冷戰，美國機構和國會加大審查在美國學院和大學裡面，獲中國政府支持的影響勢力和技術轉移。美國也日漸關注中國或利用美國開放及聯邦資助的研究環境，以規避出口管制及其他國安法例。但有學者認為，擴大審查及簽證的不明朗，將令更多中國學生轉往歐洲求學，畢業生則返回中國；新政策除了影響美國大學主要收入，也影響美國科技公司吸納人才，削弱美國在全球科技創新的領導地位。

外交部：戳穿 美國自由開放謊言 外交部發言人毛寧昨在例行記者會上回答有關提問時表示，美方以意識形態和國家安全為藉口，無理取消中國留學生簽證，嚴重損害中國留學生合法權益，干擾兩國正常人文交流。中方對此堅決反對，已向美方提出交涉。她又說，「美方這一政治性、歧視性做法，戳穿了美國一貫標榜的所謂自由開放謊言，只會進一步損害美國自身國際形象和國家信譽。」

港升學顧問：不影響下學年入學 香港的麗斯美國留學中心升學顧問鄔慧潔接受本報查詢稱，大部分下學年9月入學的赴美留學生目前均已取得簽證，餘下的亦已經預約處理，相信他們下學年入學沒有問題，至於2026/27學年的就距離目前還有很長時間，加上美國政策持續改變，暫時難以估計日後情況，惟相信一定會有家長因擔心而不選擇美國，相關查詢數目減少實屬正常。 鄔慧潔又說，至今繼續有家長和學生查詢到美國升學，雖然他們可能會同時查詢多數個升學目的地，但都不會直接放棄赴美，因為很多人都喜歡當地心儀學校的名氣、質素、主修科目和讀書風氣等，「其他國家未必俾到」，同時指出有部分報名學生會選擇以本港三大作後備，即香港大學、香港中文大學和香港科技大學。 李家超：大學有名額吸納海外學生 美國政府對留學生的限制，對其他地區或是機遇。本港特首李家超昨到立法會出席互動交流答問會，本身是大學校長的選委界劉智鵬關注港府會否把握機會，高姿態擴大北都大學城規模和增撥專款研究經費，吸引海外學生與教授來港。李家超表示，有些大學生受美國政府的不公平歧視，本港在教育方面有很多優勢，例如有5間百強大學、很多課程全球排名20名內甚至第一，港府已經將大學可招收海外生名額增加一倍，相信目前收生額仍可吸納很多受不公平對待的海外學生，並促請各界一同努力，如教育界「自己講優勢，比政府講更有優勢」。