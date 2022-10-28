收購期限今屆滿 馬斯克托洗手盆 入Twitter總部

Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk) 收購社交網Twitter拖拖拉拉，甚至搞到對簿公堂；法院本月初下令他在美國時間周五下午5時前完成這宗440億美元(約3,432億港元)世紀收購。言行搞鬼的他周三在Twitter上載一段似乎暗示會落實收購的短片，他托著一個洗手盆進入Twitter位於三藩市的總部，帳號的個人簡介改為Chief Twit，意謂Twitter首長，位置標注為Twitter總部。

馬斯克4月同意收購Twitter，但7月時轉軚，導致Twitter入稟迫其完成交易。若雙方周五死線未能完成收購，下月會舉行聆訊。有大學法律教授稱，預期有關收購在周五完成，並不認為馬斯克的短片有弦外之音，「我看不見有甚麼特別，除了他帶著一個洗手盆」。



let that sink in是網上新興迷因圖。(互聯網)