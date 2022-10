收購期限今屆滿 馬斯克托洗手盆 入Twitter總部

let that sink in是網上新興迷因圖。(互聯網)

let that sink in相關語?新興網絡迷因

馬斯克在帖文中寫了句「Entering Twitter HQ – let that sink in!」,前面是說進入了Twitter總部,但後面一句引起網民猜測其意思;let that sink in其中一個意思,是指令人不快或驚訝的事實或想法沉澱下來後,逐漸相信、明白或認知到其所來帶的影響;這句說話是相關語,抑或是馬斯克單純拿最近新興let that sink in網絡迷因圖開玩笑,只有他知道。馬斯克上載短片後數小時再貼文稱,「今天見了不少很棒的人」。有報道指,他也向員工否認收購Twitter後會裁員四分三人的報道。