收購期限今屆滿 馬斯克托洗手盆 入Twitter總部

Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk) 收購社交網Twitter拖拖拉拉，甚至搞到對簿公堂；法院本月初下令他在美國時間周五下午5時前完成這宗440億美元(約3,432億港元)世紀收購。言行搞鬼的他周三在Twitter上載一段似乎暗示會落實收購的短片，他托著一個洗手盆進入Twitter位於三藩市的總部，帳號的個人簡介改為Chief Twit，意謂Twitter首長，位置標注為Twitter總部。
馬斯克4月同意收購Twitter，但7月時轉軚，導致Twitter入稟迫其完成交易。若雙方周五死線未能完成收購，下月會舉行聆訊。有大學法律教授稱，預期有關收購在周五完成，並不認為馬斯克的短片有弦外之音，「我看不見有甚麼特別，除了他帶著一個洗手盆」。
let that sink in相關語？新興網絡迷因
馬斯克在帖文中寫了句「Entering Twitter HQ – let that sink in!」，前面是說進入了Twitter總部，但後面一句引起網民猜測其意思；let that sink in其中一個意思，是指令人不快或驚訝的事實或想法沉澱下來後，逐漸相信、明白或認知到其所來帶的影響；這句說話是相關語，抑或是馬斯克單純拿最近新興let that sink in網絡迷因圖開玩笑，只有他知道。馬斯克上載短片後數小時再貼文稱，「今天見了不少很棒的人」。有報道指，他也向員工否認收購Twitter後會裁員四分三人的報道。