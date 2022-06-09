放前妻生路？尊尼或棄千萬賠償　女律師：錢從來不是重點(有片)

荷李活男星尊尼特普(Johnny Depp)與前妻安芭赫德(Amber Heard)互告誹謗，尊尼最終獲判勝訴，一洗背負6年家暴之名，芭赫德要向尊尼一方賠償1,500萬美元，實際賠償金額為1,035萬美元。外媒傳出，今日踏入59歲的尊尼特普或者會放棄1,035萬美元賠償，條件只需要芭赫德放棄上訴，尊尼的律師團隊則疑似放風指，對於尊尼特普來說「錢從來不是重點」。

在審訊期間人氣急升的尊尼特普2名律師Camille Vasquez與Ben Chew，周四(8日)一同首次接受傳媒訪問，被問及為何陪審團不相信芭赫德的供詞時回應，因為尊尼特普願意坦承並面對自己的酒精和用藥問題，反觀芭赫德則對任何事都不願意負起責任。Camille Vasquez表示，這宗官司還有更高一層次的意義，即是像尊尼特普這樣受到家暴的人，勇於站出來面對並採取行動，給了所有受害者們勇氣。

芭赫德的律師Elaine Bredehoft在這宗世紀官司判決結果出爐後，已坦言芭赫德想上訴，但上訴前提得先付出1,035萬美元，直言「她絕對付不出來」。(資料圖片)

強調 尊尼特普 重點在於恢復名聲

對於近日有傳只要芭赫德放棄上訴，尊尼特普就會考慮放棄要她支付的1,035萬美元賠償金。Ben Chew並無否定可能性，僅表示律師和客戶之間有保密協議，溝通內容不能對外公開，但他提到尊尼特普就官司以來「錢從來不是重點」，重點在於恢復名聲，這也是尊尼特普現在所要回來的。

芭赫德的律師Elaine Bredehoft在這宗世紀官司判決結果出爐後，已坦言芭赫德想上訴，但上訴前提得先付出1,035萬美元，直言「她絕對付不出來」。尊尼特普的律師團隊如此一說，今日踏入59歲的尊尼特普似乎是想給前妻送大禮。