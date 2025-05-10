教宗良十四世主持首場彌撒　冀教會成燈塔照亮黑夜

羅馬天主教新任教宗良十四世(Pope Leo XIV)於當地周五(9日)在梵蒂岡西斯汀教堂主持就任教宗以來首場彌撒，超過130名樞機主教到場。良十四世引用前任教宗方濟各的最後演說，呼籲世人以「對話和相遇搭建橋樑」追求和平。另外，梵蒂岡宣布，教宗良十四世的就職彌撒會在本月18日舉行。

69歲的良十四世當選第267任教宗後，在梵蒂岡聖伯多祿大殿露台首次亮相發言，先引用《聖經》中復活基督的第一句問候語「願你們平安！」他其後引用方濟各的復活節降福演說，呼籲世人「彼此相助」，以對話和相遇搭建橋樑「聯合起來成為永遠和平的民族」。他說自己可以依靠在座樞機一起攜手並進，宣揚福音。他講道時提到，信仰的缺失經常隨著悲慘事件發生，包括人的尊嚴遭到侵犯及社會受到傷害等，這些都是急需傳教的地方，在講道中提到，他將帶領教會成為照亮這個世界黑夜的燈塔，也提到教會必須在「缺乏信仰」的地方進行更多工作。梵蒂岡又表示，良十四世會在周日(11日)在聖伯多祿大殿陽台帶領信眾祈禱，並在周一(12日)會見傳媒。