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國際
2025-01-26 20:58:59

斐濟航空69歲婦大吵大鬧 遭空姐用膠紙封嘴(有片)

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斐濟航空

斐濟航空有乘客大鬧機艙，空姐用膠紙封嘴阻其罵人。(互聯網)

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斐濟航空一客機從美國三藩市飛往斐濟楠迪，一名69歲澳洲婦人在機艙內大吵大鬧，又向上前勸阻的空姐爆粗和種族辱罵，打擾了全機乘客。空姐最後出「絕招」用膠紙封著她的嘴。

大鬧機艙｜對空姐種族辱罵

那航班1月18日從三藩市出發，橫跨了國際時區，於斐濟時間1月20日抵達當地。在11小時航程飛到一半時，那女子開始大聲講話。目擊乘客稱，該婦人與丈夫同行，連丈夫也控制不了她，最後要求調到其他座位。當空姐拒絕向婦人說出其丈夫坐到哪裡時，情況開始失控。目擊者稱，那女子向空姐擲杯等雜物，又打她們的手。

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大鬧機艙｜罰款獲准離開

網上片段可見，空姐坐在那女乘客身旁，後者不斷講粗口辱罵，說這些島國人虐待她。之後空姐強行將她移往機尾座位，並拿出膠紙封著她的嘴，片段聽到撕膠紙聲。澳洲傳媒稱，該婦人疑飲醉，原在斐濟轉機到澳洲阿德萊德。飛機降落後，她被斐濟警方拘捕。上周出庭後，她最終交了345澳元(約1,696港元)罰款獲釋。

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