斐濟航空69歲婦大吵大鬧 遭空姐用膠紙封嘴(有片)

斐濟航空一客機從美國三藩市飛往斐濟楠迪，一名69歲澳洲婦人在機艙內大吵大鬧，又向上前勸阻的空姐爆粗和種族辱罵，打擾了全機乘客。空姐最後出「絕招」用膠紙封著她的嘴。

大鬧機艙｜對空姐種族辱罵

那航班1月18日從三藩市出發，橫跨了國際時區，於斐濟時間1月20日抵達當地。在11小時航程飛到一半時，那女子開始大聲講話。目擊乘客稱，該婦人與丈夫同行，連丈夫也控制不了她，最後要求調到其他座位。當空姐拒絕向婦人說出其丈夫坐到哪裡時，情況開始失控。目擊者稱，那女子向空姐擲杯等雜物，又打她們的手。