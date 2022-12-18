新冠肺炎｜南韓擬分兩階段解除室內口罩令 最快春節前實施

官員表示，政府計劃第一階段除醫療機構、公共交通工具等人群密集接觸的密閉空間外，其他場所「必須戴口罩」的規定，將改為「建議」，第二階段則全面解除。

政府已於今年9月取消室外強制戴口罩的規定，但室內口罩令仍維持。韓聯社報道，目前多數意見認為可在明年1月中至農曆春節前開始放寬室內口罩令，但按照疫情變化，仍可能延後。

南韓政府預計將於本月23日公布室內戴口罩規定等防疫調整措施，韓媒報道，政府傾向分兩階段解除室內口罩令，最快在明年春節前實施。

第一階段料最快在明年 1 月 21 日前實施

未成年者居多的學校、幼稚園都屬第一階段放寬範圍，高齡人士經常出入的超市等則仍在討論。官員指，也有意見認為餐廳、幼稚園等場所應另行歸類，採取三階段放寬，保留後續專家會議的討論空間。

第一階段實施時間，最快在明年1月21日之前，作為給國民的「春節禮物」。參與國家傳染病危機因應諮詢委員會會議的專家指出，目前預測冬季疫情可能在1月中見頂，因此考慮以此作為放寬口罩規定的時間。

有衛生官員認為，近期疫情仍有可能擴散，預計周一(19日)召開的諮詢委員會發表的疫情預測，將是重要指標。指標包括，新增確診數與基本再生指數、重症病床使用率、新增重症患者數、高風險族群疫苗接種率等。

南韓本周單日新增確診數維持在6萬至8萬多例，平均一天新增6.5萬例，主要是Omicron新型變異病毒株BN.1擴散快，加上病毒型傳染病好發於冬季所致。