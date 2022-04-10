新冠肺炎｜日本累計確診突破700萬 Omicron在人口較少鄉郊地區擴散

日本的Omicron疫情持續快速擴散，周六(9日)全國新增5萬2,741宗確診，累計病例突破700萬，達700萬1,730宗；對比3月18日突破600萬宗，僅約3周便增加100萬宗。

日媒報道，日本從2020年1月發生新冠疫情以來，累計病例數直到2021年8月才超過100萬，但當時東京奧運前後出現Delta引發的第5波疫情，以及Omicron的第6波疫情，到今年2月底累計病例數突破500萬。

上月21日全國解除防疫限制，隨著疫情反彈、令人憂慮第7波疫情恐將來臨，日本各地新增病例的速度也出現城鄉差距。東京等大都會區的新增病例數字反覆增減，但人口相對較少的縣卻頻創疫情新高。其中，東京都周日(10日)新增8,026宗確診，較上周同日多127宗。

厚生勞動省表示，截至本月5日的一周，全國新增確診病例數是前一周的1.08倍，疫情已連續兩周出現擴大跡象。值得關注的是，東京等大都會區這一周的新增病例數是前一周的大約0.97倍至1.04倍間，疫情擴散仍控制在一定水平。

專家：感染獲得免疫已產生地區差異

但宮崎縣(1.68倍)及大分縣(1.39倍)等地，可以看出疫情擴散的速度明顯，而岩手縣和秋田縣等地單日新增病例都在本月創新高，疫情明顯在人口較少的縣內擴散。

在厚生勞動省專家會議擔任主席的國立傳染病研究所所長脇田隆字指，可以看出因過去疫情感染獲得免疫已產生地區差異。今年初第6波疫情未擴散的地區，現在疫情明顯擴散。

依過去幾波經驗，一旦年輕人口感染擴散後，將波及易變重症的長者，進而出現病床緊張等情況，而10多歲至20多歲的患者顯著增加。

日本國立傳染病研究所推算，主流病毒株換為Omicron亞型BA.2的比率，到5月第1周將高達93%，預計到6月第1周將達到100%。