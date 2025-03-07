新加坡推新規定遏制巴士滋擾行為　車廂使用喇叭或加強規管

在公共交通工具以手提電話高聲播音樂或影片，的確會對他人造成滋擾。新加坡即將推出新的乘客守則，以進一步遏制在巴士上滋擾其他乘客的行為，涵蓋有序得體的乘客行為、安全行為、維護公共衞生與清潔，以及確保有禮和包容的乘車環境。

新加坡陸路交通管理局宣布，下周一起會推出由4間巴士公司和交通業界共同草擬的新「運載條款」(conditions of carriage)，並計劃在明年上半年公布更多有關公共巴士乘客行為監管框架的實施細節。交通部高級政務次長馬炎慶表示，在公共交通上使用揚聲器是正在研究的滋擾行為之一，並重申公共交通營辦商會謹慎和公平地處理個別個案，特別是涉及殘障或有精神健康問題的乘客。

陸路交通管理局和公共交通營辦商去年12月起，已陸續推出新標誌，鼓勵乘客作出更體貼的行為，包括降低噪音水平、一人只佔用一個座位等，雙方亦已加強對有關行為的巡查與執法。當局指，目前在鐵路上違規的乘客或會收到違規通知書，最高罰款500新加坡元，折合港幣約2,918元。

喇叭過大聲車長可要求乘客落車

在巴士方面，陸路交通管理局指營辦商在處理車上任何滋擾行為時，首要考慮是將對其他乘客的影響降至最低為首要考慮，並確保巴士服務不受影響。如果巴士車長收到有關使用喇叭播放過大聲音的投訴，會先勸諭對方停止，若不成功，便會向車務控制中心索取進一步指示，甚至要求該乘客落車或轉交警方處理。根據當地的公共滋擾罪，最高可處罰2,000新加坡元，折合港幣逾1.16萬元，以及監禁3個月。