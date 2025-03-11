新加坡男玩命半小時吞3.2kg巨無霸漢堡　險炸胃死亡

新加坡一名男子日前參加大胃王比賽時，強迫自己在半小時吞下一個3.2公斤的巨型漢堡，結果胃被撐大到幾乎爆裂，痛苦被送急診。
無法排氣或排便 住院五天才恢復正常
據《每日郵報》報道，這名30歲男子在半小時內吃下一個約3.2公斤的巨型漢堡，導致腸胃承受巨大壓力，尤其胃部被撐大到接近爆裂。
幾乎炸胃不僅讓男子超痛苦，還讓他無法排氣或排便，直到住院五天後才恢復正常。
醫生進行電腦斷層掃描後發現，他的胃內仍有大量未消化的食物，並對周圍器官造成不小的壓力。為了減輕他腸胃的壓力，醫生透過鼻胃管幫助排出胃內物質，但患者的情況並未明顯改善。
當醫生正考慮進行手術取出胃內的食物時，幸好男子開始排氣，顯示他的消化系統終於開始恢復運作。
醫生：長時間胃部過度擴張可導致胃部破裂
報道指出，一般人類胃部的容量為30至50盎司（約0.9至1.5公升）。但這名男子卻一次吞下7磅（約3.2公斤）的漢堡，讓胃部擴張到正常容量的好幾倍大。
醫生表示，若能在比賽後24小時內進行「胃部清理」，也就是透過吸取胃內食物減少胃部脹大，將有助於降低腸胃負擔。但若患者體內的酸性物質過高，可能需要手術來移除食物。
長時間胃部過度擴張可能導致血液循環不良，甚至導致胃部破裂。
醫生警告，「快速且過量的胃部擴張，特別是在食物未經充分咀嚼的情況下，會導致大量固體食物堆積在胃內，阻止食物進入十二指腸」。他強調，「胃部膨脹的壓力會進一步壓迫十二指腸，導致胰臟嚴重發炎及急性腎損傷。」
大胃王選手除了可能面臨胃部破裂，還有腸道破裂、腸壁壞死、食道損傷，甚至因食物或液體誤入肺部引發肺炎的風險。
醫生指出，「職業大胃王透過長期訓練，使胃壁能夠適應快速擴張，讓胃部變得鬆弛並能容納大量食物。」
但報道指出，這名新加坡男子並未接受任何大胃王訓練，也因此一口氣吃下這麼大的巨無霸漢堡，等同在腸胃投下恐怖炸彈，為身體帶來龐大負擔。
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