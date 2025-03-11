新加坡男玩命半小時吞3.2kg巨無霸漢堡　險炸胃死亡

新加坡一名男子日前參加大胃王比賽時，強迫自己在半小時吞下一個3.2公斤的巨型漢堡，結果胃被撐大到幾乎爆裂，痛苦被送急診。

無法排氣或排便 住院五天才恢復正常

據《每日郵報》報道，這名30歲男子在半小時內吃下一個約3.2公斤的巨型漢堡，導致腸胃承受巨大壓力，尤其胃部被撐大到接近爆裂。

幾乎炸胃不僅讓男子超痛苦，還讓他無法排氣或排便，直到住院五天後才恢復正常。

醫生進行電腦斷層掃描後發現，他的胃內仍有大量未消化的食物，並對周圍器官造成不小的壓力。為了減輕他腸胃的壓力，醫生透過鼻胃管幫助排出胃內物質，但患者的情況並未明顯改善。

當醫生正考慮進行手術取出胃內的食物時，幸好男子開始排氣，顯示他的消化系統終於開始恢復運作。