新加坡破獲近年最大宗詐騙洗錢案 拘10人包括中國公民 涉10億坡元查獲現金珠寶名車

新加坡警方拘捕10名外國人，包括3名中國公民，其餘均持有中國護照，警方指他們涉嫌參與詐騙及洗錢等犯罪活動，涉案財物總值約10億新加坡元(約57.5億港元)。新加坡聯合早報網報道，這是新加坡近年涉案金額最高的犯罪活動，據報被捕的10人原籍福建，其中一人相信是斥資數千萬購入星洲豪宅的中國買家。

被捕人士均持中國護照

新加坡警方周三晚公布，10名外國人疑似涉及偽造文書、洗錢等罪行被捕，將被起訴，涉案財物總值約10億新加坡元。被捕人士年齡介於31歲至44歲，其中3人是中國公民，其餘均持有中國護照，為塞浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同國籍。警方指，被捕人士涉嫌偽造文件進行詐騙，以及透過網上賭博活動洗錢等罪行。

聯合早報指，其中一人相信是去年5月以8,500萬新加坡元(約4.9億港元)一口氣買下康寧河灣(Canninghill Piers)20個單位的中國買家。