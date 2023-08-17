新加坡破獲近年最大宗詐騙洗錢案 拘10人包括中國公民 涉10億坡元查獲現金珠寶名車

新加坡警方拘捕10名外國人，包括3名中國公民，其餘均持有中國護照，警方指他們涉嫌參與詐騙及洗錢等犯罪活動，涉案財物總值約10億新加坡元(約57.5億港元)。新加坡聯合早報網報道，這是新加坡近年涉案金額最高的犯罪活動，據報被捕的10人原籍福建，其中一人相信是斥資數千萬購入星洲豪宅的中國買家。
被捕人士均持中國護照
新加坡警方周三晚公布，10名外國人疑似涉及偽造文書、洗錢等罪行被捕，將被起訴，涉案財物總值約10億新加坡元。被捕人士年齡介於31歲至44歲，其中3人是中國公民，其餘均持有中國護照，為塞浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同國籍。警方指，被捕人士涉嫌偽造文件進行詐騙，以及透過網上賭博活動洗錢等罪行。
聯合早報指，其中一人相信是去年5月以8,500萬新加坡元(約4.9億港元)一口氣買下康寧河灣(Canninghill Piers)20個單位的中國買家。
警方搜查多處豪宅
警方指，同案另有12人正協助調查，還有8人遭警方通緝。警方認為這些人之間彼此有關聯，當中沒有人是新加坡公民或永久居民。
警方周二採取行動，搜查多處豪宅及公寓等，拘捕9男1女，並檢獲大量現金、珠寶、洋酒和名牌手袋等物品。
涉及大量現金及名牌
報道指，新加坡警方已針對94項資產及50部車輛發出禁止處置令，總值超過8.15億元新加坡元。當局亦凍結超過35個相關銀行帳戶，總計戶頭餘額超過1.1億新加坡元。
另外，警方檢獲總值超過2,300萬新加坡元的外幣，逾250個名牌手袋及名錶，超過120部電腦、手機等電子裝置，逾270件珠寶，2塊金條及11份有關虛擬資產的文件。