新加坡航空遇氣流｜調查指重力遽變致客機4.6秒驟降178呎 乘客身處「無重」狀態

新加坡航空一架波音客機上周二遇強烈氣流導致1死逾100傷，新加坡當局周三公布初步調查結果，指客機經歷重力(G-forces)急遽改變，於4.6秒驟降178呎(約54米)，導致未能及時扣上安全帶的機組人員和乘客被拋飛受傷。當時重力由正轉為負，令乘客身處「無重」或「漂浮」狀態。

新加坡運輸局轄下的運輸安全調查局聯同飛機生產商波音等代表，分析了肇事航班SQ321的飛行紀錄儀及駕駛艙聲音紀錄儀的數據。調查員指客機於緬甸南部上空於37,000呎航行，鄰近風暴形成的區域，當時氣流開始引起G-forces於+0.44g至+1.57g之間波動，維持了19秒。G-forces量度其與地球引力之間急速上升或下降轉變，地球引力為+1g；當身處在+1.57g時，人類的感覺是其體重的1.57倍。事發時，SQ321的乘客開始時感到飛機微微震動，客機開始爬升至37,362呎，那時機師嘗試將客機降回設定的航行高度，並於新加坡時間下午3時49分32秒亮起乘客扣上安全帶的燈號。