新加坡航空遇氣流｜調查指重力遽變致客機4.6秒驟降178呎 乘客身處「無重」狀態

新加坡航空一架波音客機上周二遇強烈氣流導致1死逾100傷，新加坡當局周三公布初步調查結果，指客機經歷重力(G-forces)急遽改變，於4.6秒驟降178呎(約54米)，導致未能及時扣上安全帶的機組人員和乘客被拋飛受傷。當時重力由正轉為負，令乘客身處「無重」或「漂浮」狀態。
新加坡運輸局轄下的運輸安全調查局聯同飛機生產商波音等代表，分析了肇事航班SQ321的飛行紀錄儀及駕駛艙聲音紀錄儀的數據。調查員指客機於緬甸南部上空於37,000呎航行，鄰近風暴形成的區域，當時氣流開始引起G-forces於+0.44g至+1.57g之間波動，維持了19秒。G-forces量度其與地球引力之間急速上升或下降轉變，地球引力為+1g；當身處在+1.57g時，人類的感覺是其體重的1.57倍。事發時，SQ321的乘客開始時感到飛機微微震動，客機開始爬升至37,362呎，那時機師嘗試將客機降回設定的航行高度，並於新加坡時間下午3時49分32秒亮起乘客扣上安全帶的燈號。
新加坡航空遇氣流｜重力急遽改變乘客拋上拋落受傷
8秒後，客機經歷G-forces急速轉變，於0.6秒內由+1.35g變成-1.5g。負值G-forces與吸力相反，導致人類有「無重」或「漂浮」的感覺，在SQ321航班的事件中卻導致來不及扣上安全帶的乘客和機組人員拋飛空中。於下午3時49分41秒，G-forces於4秒內由-1.5g重回+1.5g。這導致客機由37,362呎跌至37,184呎，拋上空中的乘客跌回地面，造成乘客受傷，以及一人死於心臟病發。此時機師嘗試重新控制客機令其穩定下來，關掉自動駕駛程序。客機穩定下來後才啟動自動駕駛，並開始下降及轉飛曼谷，於下午4時45分降落。
新加坡航空遇氣流｜26人仍留醫 乘客：如坐垂直過山車
新加坡航空周三表示，得悉當局的初步調查報告，並會充分配合調查，又透露至周三下午5時30分仍有26名乘客在曼谷醫院留醫。客機載有211名乘客和18名機組人員，當時報道指有104名乘客送院治療。27歲乘客Ali Bukhari當時向英國廣播公司(BBC)表示，與妻子坐在一起，感覺客機筆直地下墜，「很恐怖，就像坐垂直的過山車。」他以為那只是氣流造成，但嚴重過只是遇氣流，因為沒有扣上安全帶的都飛上空中撞到機艙天花，見到天花有血，很多人跌在地上。曼谷醫院上周四稱，初步有6人頭顱和腦部受傷、22人脊骨受傷，以及13人骨折和肌肉等受傷。