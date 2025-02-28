新加坡起訴三男 涉向DeepSeek提供輝達晶片

新加坡傳媒報道，新加坡警方起訴三名男子，指控他們涉向中國人工智能公司DeepSeek，轉售被禁的美國輝達（Nvidia）先進晶片。
報道指，新加坡警方和海關星期三突擊搜查22個地點，檢獲一批文件和電子紀錄，拘捕9人，其中三人被控欺詐相關罪名，分別是兩名新加坡人和一名中國人。
兩新加坡人和一中國人
被起訴的兩名新加坡人，分別是41歲的Aaron Woon Guo Jie，和49歲的Alan Wei Zhaolun。他們被指控共謀欺詐，涉嫌欺騙伺服器供應商。起訴書中稱，他們於2024年謊稱，其所購買的設備，不會轉交給未經授權的最終收貨人或終端用戶。51歲的中國公民Li Ming則被指控透過虛假陳述實施詐欺。起訴書指出，Li Ming在2023年時，涉嫌謊稱相關設備的最終用戶，是一家名為Luxuriate Your Life的公司。
新加坡政府此次突擊行動，正值媒體廣泛報導有新加坡中間商繞過美國出口管制，非法將輝達被禁晶片運往中國之際，美國當局據報正調查中國DeepSeek是否透過新加坡，取得受美國管制出口的輝達晶片。新加坡貿易工業部第二部長陳詩龍本月中在議會表示，新加坡不會容忍企業故意利用與新加坡的關係，規避或違反其他國家的出口管制。