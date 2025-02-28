新加坡起訴三男 涉向DeepSeek提供輝達晶片

兩新加坡人和一中國人

被起訴的兩名新加坡人，分別是41歲的Aaron Woon Guo Jie，和49歲的Alan Wei Zhaolun。他們被指控共謀欺詐，涉嫌欺騙伺服器供應商。起訴書中稱，他們於2024年謊稱，其所購買的設備，不會轉交給未經授權的最終收貨人或終端用戶。51歲的中國公民Li Ming則被指控透過虛假陳述實施詐欺。起訴書指出，Li Ming在2023年時，涉嫌謊稱相關設備的最終用戶，是一家名為Luxuriate Your Life的公司。