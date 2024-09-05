新加坡「神槍手」夜市晒槍法　半分鐘射26個鋁罐有秘訣(有片)

新加坡一名男子早前在夜市玩射擊遊戲時展現高超射擊技巧，約半分鐘就射倒26個鋁罐，獲網民讚譽為新加坡版的「土耳其奧運神槍大叔」。他事後坦言對影片能吸引如此多關注感到十分意外，又披露射中鋁罐的小秘訣。

網傳影片顯示，37歲的伊斯干達上月24日晚上與家人結伴到淡濱尼地鐵站附近的夜市逛街，穿著灰色恤衫和戴著黑色帽子的他期間在一個射擊遊戲攤位前試槍法，結果他幾乎彈無虛發，每槍都正中目標，半分鐘輕鬆射倒木架上陳列的26個鋁罐，身旁的孩子亦不禁為他歡呼鼓掌。有人把伊斯干達的神槍技術拍下，並上傳社交平台。

為孩子贏獎品

伊斯干達說原本沒打算「出戰」，但孩子未能射倒鋁罐贏不到獎品，「看到他們因無法得到獎品而傷心，我也感到難過，因此決定自己來」，他射倒所有鋁罐後，為孩子贏得一套迷你廚房烹飪玩具和一個兒童飛鏢玩具，當時沒注意到有人在拍攝，而對網民的熱烈反應，他十分意外。對於射中鋁罐的小秘訣，他表示「只要把十字線瞄準目標的下方，就能擊中目標了！」

希望出戰奧運射擊賽

曾任消防員的伊斯干達目前在一間醫院從事高級保安人員。他指自己從12歲開始就熱愛射擊遊戲，希望有朝一日能代表新加坡出戰奧運射擊賽，若能圓夢，將會感到非常光榮。

