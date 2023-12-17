新聞女王｜BBC女主播熱爆 舉中指過程完整還原 揭之前仲有9個動作 網民點解激讚？(有片)

BBC女主播因向鏡頭舉中指，而忽然成為話題爆燈的「新聞女王」。(互聯網)

英國廣播公司(BBC)新聞女主播莫斯莉(Maryam Moshiri)，日前因向鏡頭舉中指而成為話題性爆燈的「新聞女王」，有人罵她不專業，她為事件道歉，強調舉中指動作只是向工作人員展示的一個玩笑，有最新外洩的片段顯示，原來工作人員當時正在「倒數」直播時間，莫斯莉由10開始做動作跟工作人員一起倒數，最終做到「1」時舉中指不慎被播出。新片段曝光後，有網民大讚她搞笑。

莫斯莉早前被爆對鏡頭豎中指，然後一秒變臉嚴肅報新聞，形成強烈反差，而據報她舉中指的對象並非觀眾，而是工作人員。