新聞女王｜BBC女主播熱爆 舉中指過程完整還原 揭之前仲有9個動作 網民點解激讚？(有片)

英國廣播公司(BBC)新聞女主播莫斯莉(Maryam Moshiri)，日前因向鏡頭舉中指而成為話題性爆燈的「新聞女王」，有人罵她不專業，她為事件道歉，強調舉中指動作只是向工作人員展示的一個玩笑，有最新外洩的片段顯示，原來工作人員當時正在「倒數」直播時間，莫斯莉由10開始做動作跟工作人員一起倒數，最終做到「1」時舉中指不慎被播出。新片段曝光後，有網民大讚她搞笑。
莫斯莉早前被爆對鏡頭豎中指，然後一秒變臉嚴肅報新聞，形成強烈反差，而據報她舉中指的對象並非觀眾，而是工作人員。
BBC女主播舉中指過程還原︰
新聞女王｜BBC女主播舉中指 網民︰只是同事之間的玩笑
社交平台「X」上周五有莫斯莉倒數片段曝光，片中可見她由10開始擺手勢倒數，並一直面露調皮笑容，及至數至「1」舉起中指，然後立即變臉說︰「從倫敦直播，這裡是BBC」。片段再議網民熱議，有人認同「這只是跟同事之間的玩笑，而並非指向我們」、「這是我今天所看到最好笑的事」、「只是一位在工作時間開玩笑的女士，沒甚麼大不了」、「我看罷整個過程後，喜歡了她，她只是在開玩笑」，有人甚至說「她很有型」。但亦有人趁機挖苦BBC，「這是46歲的我人生看過BBC製作得最好的一幕」。
The full clip of the BBC presenter giving a middle finger has just come out pic.twitter.com/nuCuyGe7A8— UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) December 15, 2023