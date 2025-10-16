新西蘭公司推出寵物葡萄酒　不含酒精或葡萄　稱有助緩解壓力

近日，新西蘭公司「Muttley's Estate」公司推出一系列適合寵物飲用的「葡萄酒」。該公司介紹，該飲品不含酒精或葡萄(葡萄對狗隻有毒)，而是以貓薄荷為主要成分，聲稱可以緩解寵物的壓力情緒。

綜合報道，該公司已為系列飲品命名為「Pawt」、「Cabarknet」、「Purrno Noir」、「Champawgne」、「Sauvignon Bark」等類似不同葡萄酒品種的俏皮名字，每瓶150毫升的飲品售價為12.99新西蘭元(約58港元)。公司指「就像貓一樣，一些狗在接觸貓薄荷時可能會感到鎮靜。當狗感到焦慮時，這會很有用。」該公司還稱，為了釀造「葡萄酒」，公司還特意種植了貓薄荷。公司老板John Roberts表示，他是在海外看到狗啤酒等類似產品後，開始有了釀造寵物「葡萄酒」的想法。他說，自己從小跟貓狗一起長大，還記得牠們在人們燃放煙花時會受驚嚇，他說：「除了給寵物喂藥之外，牠們缺乏更自然的方式來減壓，現在做到了」。