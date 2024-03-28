旅客逼爆影響環境民生 京都白川鄉等20勝地列改善試點

日本面對大量旅客湧入而造成的「過度旅遊」問題，日本觀光廳周二宣布把京都、岐阜縣白川鄉和北海道新雪谷地區等20個地區納入先行示範區，資助地方政府制訂改善計劃，研究減輕對當地居民及自然環境的影響。
除上述3個地區外，其餘納入示範區的地點，尚有青森縣奧入瀨、神奈川縣箱根、熊本縣阿蘇、島根縣出雲大社等，地方政府將設立平台，與當地居民商討，減少旅客太多而對居民和自然環境造成的影響，例如交通擠塞和垃圾等問題，並制定對策。
觀光廳將提供三分二的經費補助，上限為8,000萬日圓(約413萬港元)，當中包括用於居民問卷調查、開發顯示擁擠程度的應用程式，以及改善停車場等措施。
另外，位於大阪的日本環球影城(USJ)亦因外地遊客增加而推出新措施，加強錄用外籍員工，以提高園區員工的語言應對能力，提升遊客滿意度。
環球影城工作旅遊簽證聘「外勞」
今年1月曾有報道指，USJ今年底前將增聘200名外籍員工，率先在台灣及南韓等地區輸入，令外籍員工增至目前的兩倍以上；並利用工作旅遊簽證制度，透過中介公司僱用日語能力等滿足一定條件的外國人，為期一年，目前會先募集餐飲服務人才。
園方去年12月曾在台灣舉辦講座，本月底亦會在南韓舉辦，迄今已有9名來自台灣的員工赴日接受了餐廳業務和接待培訓，本月底開始正式工作。截至1月，USJ有約180名外籍員工，日籍員工亦會隨身攜帶翻譯機。