旅客逼爆影響環境民生 京都白川鄉等20勝地列改善試點

到日本關西遊覽必到京都。(路透社)

日本面對大量旅客湧入而造成的「過度旅遊」問題，日本觀光廳周二宣布把京都、岐阜縣白川鄉和北海道新雪谷地區等20個地區納入先行示範區，資助地方政府制訂改善計劃，研究減輕對當地居民及自然環境的影響。



除上述3個地區外，其餘納入示範區的地點，尚有青森縣奧入瀨、神奈川縣箱根、熊本縣阿蘇、島根縣出雲大社等，地方政府將設立平台，與當地居民商討，減少旅客太多而對居民和自然環境造成的影響，例如交通擠塞和垃圾等問題，並制定對策。