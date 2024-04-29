日圓疲弱連續10日黃金周興窮遊　香港重返日本人旅遊前十選

一連10日的日本黃金周假期已經展開，在日圓疲弱之下，日本方面仍估計會有52萬日本人出國旅遊，比去年約多70%。當中最多人會去的地方是南韓的首爾，原因是價格相對較便宜。而日本的旅行社統計，香港成為了今次黃金周日本旅客的第6位的旅遊目的地。 根據日本大型旅行社HIS的數字，今年黃金周最多日本人預約的海外旅行熱門地點是南韓的首爾，而不是美國夏威夷，主要原因是因為日圓疲弱，導致到美國旅行的成本及開支增加。不過全日空就表示，今年的黃金周前往夏威夷的航班仍然創新高。不過日本媒體的訪問，發現不少人都開始「窮遊」，甚至有人怕當地飲用水貴而自備樽裝水以及食物。有去旅行的人表示，單是早餐吃一個班尼迪蛋，兩個人已經要過萬日圓，因此不少人選擇去快餐店來節省旅費。

南韓物價相對便宜 日本媒體表示，不少的日本人不斷想如何節省旅費，因此也「善用」雜誌的優惠券。亦有日本人選擇提早在下午5時就吃晚餐，原因是在晚餐前的幾個小時，夏威夷的餐廳會有「歡樂時光」，因為此時間用餐顧客較少，而日本旅客可以節省晚餐的開支。 至於有前往首爾的女大學生表示，因為前往南韓的機票來回只是1.8萬日圓（約904.5港元），加上當地的衣服及咖啡店便宜，於是相約到首爾旅遊。而不少日本人都喜歡到漢江旁的公園，吃着南韓的即食麵，在當地便利店購買「漢江泡麵」其實只不過是約500日圓。