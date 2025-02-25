日圓貶值 當地人200萬日圓兌換港元避險 直言「放棄日圓」

日圓貶值令遊客叫好，不少港人都會看準低位兌換日圓，待去日本旅遊時大花特花，但當地民眾來說，本國貨幣貶值卻令購買力下降，又加上通脹折騰。日媒報道，當地有找換店近日出現人龍，排隊者包括當地人，要求把日圓兌換成港元以避險。
二十多歲個體戶「已放棄日圓」
全日本新聞網(ANN)報道，近日有日本人選擇將資金轉換成外幣，以尋求投資機會和資產保值。報道訪問了一名在新宿站附近找換店，把200萬日圓兌換成港元的個體戶，換到約10萬零3,500港元。
該名二十多歲男子表示，「在日圓不斷貶值的情況下，為了投資和資產保值避險，把資金轉換成外幣」。報道指他「已放棄日圓」，並透露自己在香港銀行有帳戶。
烏冬店大排長龍「份量夠又便宜」
當地民眾在通脹壓力下，飲食及去超市都須精打細算。報道提到九州烏冬店「資さんうどん」在東京開首間分店，吸引大量食客排隊，指該店以美味而且價格實惠的烏冬而受熱捧。顧客紛稱欣賞烏冬份量足、價格便宜。一碗牛肉加茄子天婦羅烏冬售790日圓(約41港元)。
報道又稱，有民眾會帶同記下了價錢的筆記簿，到超市格價購物；亦有人看到有肉類特價，就會一次過買夠一周的份量省錢。超市亦盡力提供可以特價的貨品，並在社交網上發布每日特價的產品訊息。