日圓貶值 當地人200萬日圓兌換港元避險 直言「放棄日圓」

日圓貶值令遊客叫好，不少港人都會看準低位兌換日圓，待去日本旅遊時大花特花，但當地民眾來說，本國貨幣貶值卻令購買力下降，又加上通脹折騰。日媒報道，當地有找換店近日出現人龍，排隊者包括當地人，要求把日圓兌換成港元以避險。

二十多歲個體戶「已放棄日圓」

全日本新聞網(ANN)報道，近日有日本人選擇將資金轉換成外幣，以尋求投資機會和資產保值。報道訪問了一名在新宿站附近找換店，把200萬日圓兌換成港元的個體戶，換到約10萬零3,500港元。