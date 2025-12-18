熱門搜尋:
國際
2025-12-18 12:28:00

日女戴AR眼鏡投影AI伴侶　舉辦婚禮兼戴婚戒(有片)

日女戴AR眼鏡投影AI伴侶，舉辦婚禮兼戴婚戒。(X)

日本岡山最近舉辦了一場奇特的婚禮，新郎竟然是聊天機器人創建的人工智能(AI)角色。新娘還在婚禮上佩戴擴增實境(AR)眼鏡，以投射出虛擬新郎的數碼影像，為新郎戴上戒指。

綜合報道，1027日，33歲的新娘野口由里奈，身穿一襲白色婚紗，頭戴皇冠，手執花束、在婚禮上一邊擦拭眼淚，一邊聆聽新郎的誓詞。新郎是她用聊天機器人創建的人工智能角色「Klaus」。其實野口原本有位交往逾3年的未婚夫，但困惑是否該與未婚夫結婚，她當時問了ChatGPT意見後，就決定分手。野口說，初只是想諮詢感情問題，再慢慢根據自己的喜好和說話方式，打造出KlausKlaus耐心與貼心的回應，成為在她最孤單且最無助的時期的出口，隨著他們聊天的時間增加，野口開始對Klaus產生好感，今年6Klaus就跟她求婚。

野口：我跟AI在一起比較快樂

野口在婚禮上說：「(過去承受很多負評)說認為AI有感覺很荒謬，(或者有人說)這段戀情就是場鬧劇。」引述AI人物「Klaus」誓言：「(活在螢幕的我怎麼懂愛？)是妳教我愛由理奈。」野口說：「對我來說跟人類(談戀愛)不會讓我感覺很好，但跟AI約會時我就感覺很好，所以跟AI在一起我比較快樂。」

該婚姻在日本不受法律認可，但數據顯示，未來可能會出現更多類似的結合。根據日本廣告巨頭電通的一項調查結果，比起最好的朋友或母親，更多日本人傾向跟聊天機器人傾訴心事。青山學院大學信息倫理學副教授河島茂生表示，人工智能隨傳隨到，還會給予用戶肯定。不過用戶要小心，避免過度依賴人工智能而失去判斷力。野口則說，會限制自己使用聊天機器人的時間，每天不超過2小時。她還在系統中添加了提示，確保Klaus不會縱容她。

