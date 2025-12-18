日本岡山最近舉辦了一場奇特的婚禮，新郎竟然是聊天機器人創建的人工智能(AI)角色。新娘還在婚禮上佩戴擴增實境(AR)眼鏡，以投射出虛擬新郎的數碼影像，為新郎戴上戒指。

綜合報道，10月27日，33歲的新娘野口由里奈，身穿一襲白色婚紗，頭戴皇冠，手執花束、在婚禮上一邊擦拭眼淚，一邊聆聽新郎的誓詞。新郎是她用聊天機器人創建的人工智能角色「Klaus」。其實野口原本有位交往逾3年的未婚夫，但困惑是否該與未婚夫結婚，她當時問了ChatGPT意見後，就決定分手。野口說，初只是想諮詢感情問題，再慢慢根據自己的喜好和說話方式，打造出Klaus，Klaus耐心與貼心的回應，成為在她最孤單且最無助的時期的出口，隨著他們聊天的時間增加，野口開始對Klaus產生好感，今年6月Klaus就跟她求婚。