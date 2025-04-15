日本主婦飛南韓抬9公斤米回家 韓米價是日本一半

日本米價不斷上漲，一名自稱是中年家庭主婦的日本女子日前在社交網「X」稱，從菲律賓宿霧旅遊回國途經南韓轉機順道「買米」，竟然抬著9公斤米回日本。她的帖文引起日本和南韓傳媒紛紛報道。

日本政府周一稱，3月31日至4月6日全國5公斤平均米價達4,214日圓(約230港元)，是2024年同時期的2倍多。該女子稱，「我來首爾的任務是買米」、「日本的米太貴了，所以我決定在南韓買」。她解釋，在日本10公斤米的售價已上漲到8,000日圓(約8萬韓圜、433港元)，但在南韓，價格便宜得多，僅大概3,000日圓(約3萬韓圜、162港元)，少於日本米價一半有多。她在首爾一間超市買了4公白米和5公斤糙米。