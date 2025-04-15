日本主婦飛南韓抬9公斤米回家 韓米價是日本一半

日本米價不斷上漲，一名自稱是中年家庭主婦的日本女子日前在社交網「X」稱，從菲律賓宿霧旅遊回國途經南韓轉機順道「買米」，竟然抬著9公斤米回日本。她的帖文引起日本和南韓傳媒紛紛報道。
日本政府周一稱，3月31日至4月6日全國5公斤平均米價達4,214日圓(約230港元)，是2024年同時期的2倍多。該女子稱，「我來首爾的任務是買米」、「日本的米太貴了，所以我決定在南韓買」。她解釋，在日本10公斤米的售價已上漲到8,000日圓(約8萬韓圜、433港元)，但在南韓，價格便宜得多，僅大概3,000日圓(約3萬韓圜、162港元)，少於日本米價一半有多。她在首爾一間超市買了4公白米和5公斤糙米。
日本缺米｜須檢疫才可「運米」往日本
從海外購買大米帶入日本必須檢疫。該女子亦詳細講解了有關檢疫程序，「購買的大米在從南韓出境到日本的兩地機場均要申報」，並指因為有表格樣本，所以填寫起來並不困難。回到日本後，向日本機場的檢疫櫃台提交仁川機場檢疫當局簽發的出口植物檢疫證明書，即可攜帶大米入境。她表示，在南韓的檢疫過程花了30分鐘，過程並不困難，但搬運回日本才是問題，「大米好重，我以為在練肌肉」。她上傳了所買大米的照片，並稱最近愈來愈多日本民眾買海外大米回國。報道指，有日本網民近日上載南韓樂天百貨商店販售日本越光米的照片，問「我們應不應該買回日本？」