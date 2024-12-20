日本北九州中學女生被剌殺　兇手事前駕車在附近疑尋「獵物」

在上周末（14日）轟動日本的北九州中學生被刺殺案，日本福岡縣警方在周四（19日）上午拘捕43歲的疑兇平原政德後。調查人員再透露，平原在事發前在現場一帶可疑地駕車來回，警察懷疑他當時在物色襲擊的對象。另外日本網民又懷疑，雖然疑兇報稱無業，但卻是擁有土地、大廈及停車場的有錢人。
日本北九州小倉南區的麥當勞，上星期六發生一對中學生被人用刀襲擊，造成1死1傷的事件後。福岡警察在經過多的檢視閉路電視及行車紀錄後，鎖定疑兇的平原政德。調查人員向媒體透露，平原早在事發之前就已駕駛自己的黑色客車在案發的麥當勞一帶徘迴，直到事發當日的晚上8時10分，受害的兩名15歲中學男女生，在補習社上課後進入麥當勞時，平原就把車停泊在店外南端的停車場，並進入餐廳。
審問期間突表現激動
在兩位受害中學生於店內排隊期間，平原也泊好車並進入店內，之後就是用利器刺向女生的中島咲彩及另一名男生，最終中島送院後傷重不治，而男生雖然生命無礙，但傷口仍被刺得很深。平原犯案後立即離開店舖，並登上自己的黑色客車，駛回距離現場僅900米的住所。警察在周四將有關的黑色客車拖走，並在車內搜出多把利刃，目前仍在調查哪一把才是犯案的兇刀。雖然平原在被捕後一度坦承是自己刺死女學生，但據報在審問期間平原又表現得激動起來，並拒絕透露行兇動機。
日本媒體亦向平原附近的鄰居了解，據一名居住附近的70多歲老伯表示，平原以前與母親及妹妹一同居住，不過之前母親及妹妹已經搬出，但不時仍會回去幫忙除草。鄰居又表示，平原應該是從家族繼承了土地的業權，因此其家門外的月租停車場也屬於其家族，而平原擁有至少兩輛車，涉案的黑色車是近期才擁有，在案發前約兩星期起，較多使用黑色的涉案私家車。