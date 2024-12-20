日本北九州中學女生被剌殺　兇手事前駕車在附近疑尋「獵物」

在上周末（14日）轟動日本的北九州中學生被刺殺案，日本福岡縣警方在周四（19日）上午拘捕43歲的疑兇平原政德後。調查人員再透露，平原在事發前在現場一帶可疑地駕車來回，警察懷疑他當時在物色襲擊的對象。另外日本網民又懷疑，雖然疑兇報稱無業，但卻是擁有土地、大廈及停車場的有錢人。

日本北九州小倉南區的麥當勞，上星期六發生一對中學生被人用刀襲擊，造成1死1傷的事件後。福岡警察在經過多的檢視閉路電視及行車紀錄後，鎖定疑兇的平原政德。調查人員向媒體透露，平原早在事發之前就已駕駛自己的黑色客車在案發的麥當勞一帶徘迴，直到事發當日的晚上8時10分，受害的兩名15歲中學男女生，在補習社上課後進入麥當勞時，平原就把車停泊在店外南端的停車場，並進入餐廳。