日本北九州女生被刺殺男子承認犯案　住所距案發地僅1公里

日本關注的北九州中學女生被人刺死案件，福岡警方今日（19日）終拘捕43歲的疑兇平原政德，而他之後也直接承認與案件有關。警察同時也從與事發麥當勞直線距離僅900米的平原家中檢走懷疑涉案的兇刀，以及平原逃走用的黑色客車。 福岡縣警方今日表示，在上午拘捕了涉嫌於上星期六（14日）在北九州市小倉南區一間麥當勞內，用利器刺死一名15歲中學女生中島咲彩，以及刺傷同行的另一名15歲男生的男子。警察並把平原的住所用藍色防水布包圍及進行搜證。警方在今日的記者會上表示，他們透過了接力搜查，翻看超過100多條的行車記錄片段，鎖定犯案的男子身份。而當居民表示，警察今早派出約20多人先包圍平原政德的住所，在確定平原未有回應之後，於住宅一樓破窗進入屋內將平原拘捕。

據警察表示，平原在事發前的10多分鐘，駕駛自己的黑色客車到達事發的麥當勞外的停車場，之後在店內犯案後，他返回停車場再駕車逃走，回到距離不夠1公里的家中。而平原在被捕後，已向警察承認自己犯案，不過警方仍在調查平原的犯案動機，以及與兩名受害人的關係。 多次被鄰居投訴噪音 日本媒體在訪問平原住所附近的居民，不少人都表示震驚，但同時指出平原日常對鄰居已造成不少的滋擾。平原據報原本家中有3人，不過鄰居指近期僅得他一個人居住，認識平原的人指他的妻子已經跑了，而網民發現平原家旁也經營着停車場。有鄰居表示，平原家不時有奇怪的光冒出，看來很恐怖。又指在平原的廚房有時會傳來叫喊聲，又有時會大聲播放不知名的歌曲，即使時天冷也會打開窗播歌，也試過在家外放爆竹。而在今年的5及10月，他也被附近的鄰居投訴發出噪音。

日本內閣官房長官林芳正也在今午的政府記者會上被問及事件，林表示向受害人致哀悼，同時希望傷者盡快康復。他又表示現在重要是關注兒童及學生的精神健康，而文部科學省也要求市的教育委員會採取相關應對。