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國際
2024-12-19 16:13:44

日本千葉一對夫婦疑與鄰居糾紛遭刺死　兇手事後縱火燒毀8住宅

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日本千葉一處住宅區發生大火。(影片截圖)

日本千葉一處住宅區發生大火。(影片截圖)

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日本周三（18日）再發生有人被刺死的案件，不過案件與隨機傷人無關。一對59歲的夫婦在一戶住宅外被人刺死後，距離現場僅700米的一戶住宅再起火，波及8幢住宅，造成2人受傷。日本警方指兩件事屬同一人所為，並相信死亡的夫妻與兇手曾發生糾紛。

繼之前在北九州及神戶發生隨機殺傷的事件，日本周三晚再傳出有人被刺死。然而今次案件並非隨機殺人，而是一對59歲的夫婦渡來敏明及妻子渡來禮子，在千葉縣柏市的住宅土地上被刺殺。據日本媒體報道，在周三下午6時10分，當地警方接到在附近居住的一名女子報警，稱在屋後躺着一個人，並且大量出血。在警方到場後，發現一對男女被人用刀刺傷，在送院一個半小時後證實死亡。警察在現場沒有發現兇器，而消防部門指男子的腹部被刺傷，而女子是胸部有刀傷。

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日本千葉一處住宅區發生大火。(網上圖片) 日本千葉一處住宅區發生大火。(網上圖片)

在事發後，於現場東北700米的住宅的一棟木造住宅起火，並波及8幢的住宅，當中一名70多歲男子及80多歲的女子不適送院，但沒有生命危險。據警方表示，住在起火住宅的一名70多歲男子失蹤，有目擊者表示看到他拋出一個着火的東西後，乘車離開現場。附近鄰居又指，遇害的渡來夫婦搬來該處不久。警方就指，懷疑在逃的男子與渡來夫婦有金錢糾紛，目前仍在調查兇手的行兇動機。

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