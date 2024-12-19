日本千葉一對夫婦疑與鄰居糾紛遭刺死　兇手事後縱火燒毀8住宅

日本周三（18日）再發生有人被刺死的案件，不過案件與隨機傷人無關。一對59歲的夫婦在一戶住宅外被人刺死後，距離現場僅700米的一戶住宅再起火，波及8幢住宅，造成2人受傷。日本警方指兩件事屬同一人所為，並相信死亡的夫妻與兇手曾發生糾紛。

繼之前在北九州及神戶發生隨機殺傷的事件，日本周三晚再傳出有人被刺死。然而今次案件並非隨機殺人，而是一對59歲的夫婦渡來敏明及妻子渡來禮子，在千葉縣柏市的住宅土地上被刺殺。據日本媒體報道，在周三下午6時10分，當地警方接到在附近居住的一名女子報警，稱在屋後躺着一個人，並且大量出血。在警方到場後，發現一對男女被人用刀刺傷，在送院一個半小時後證實死亡。警察在現場沒有發現兇器，而消防部門指男子的腹部被刺傷，而女子是胸部有刀傷。