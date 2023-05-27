日本千葉縣6.2級地震　迪士尼發「災害警報」　遊客安靜蹲下畫面曝光（有片）

實習記者苗斯堯／綜合報道
日本千葉縣當地周五（26日）19時03分發生規模6.2地震，由於震央位於千葉縣東北方沿岸附近海域，不少民眾都感受到明顯搖晃，首都東京民眾也有感。然而，有過311經驗的迪士尼樂園在此次地震後，也立刻用園內廣播請遊客就地蹲下，等待地震停歇，相關影片也陸續流出。
有遊客直呼「好恐怖」
根據Twitter網友影片顯示，迪士尼樂園立即播出日文及英文的災害廣播，「請注意，做好強震準備」，一旁的工作人員也不斷請遊客留在原地，就地蹲下，但仍有遊客忍不住直呼「好恐怖」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
"Attention! Prepare for a strong earthquake!" - A video from a few minutes ago shows Tokyo Disneyland's earthquake warning system in action. pic.twitter.com/CzNoplZWUB— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) May 26, 2023
今日は有給いただいてディズニーランド行ってたんですが...— 神田ちゃん| 総務とPR (@kandachan_pr) May 26, 2023
地震速報が鳴ってすぐにキャストさんから「頭を守って座ってください！」と誘導があり
緊急対応も連携取れててかっこよかった...！
そして言われたことをちゃんと守る、お客さんの民度の高さ🫡✨ pic.twitter.com/ah0MhgNXpN