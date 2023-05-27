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國際
2023-05-27 10:00:00

日本千葉縣6.2級地震　迪士尼發「災害警報」　遊客安靜蹲下畫面曝光（有片）

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迪士尼地震當下，遊客全都就地蹲下等待。（圖／取自推特）

實習記者苗斯堯／綜合報道

日本千葉縣當地周五（26日）19時03分發生規模6.2地震，由於震央位於千葉縣東北方沿岸附近海域，不少民眾都感受到明顯搖晃，首都東京民眾也有感。然而，有過311經驗的迪士尼樂園在此次地震後，也立刻用園內廣播請遊客就地蹲下，等待地震停歇，相關影片也陸續流出。

有遊客直呼「好恐怖」

根據Twitter網友影片顯示，迪士尼樂園立即播出日文及英文的災害廣播，「請注意，做好強震準備」，一旁的工作人員也不斷請遊客留在原地，就地蹲下，但仍有遊客忍不住直呼「好恐怖」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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