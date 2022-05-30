日本地方議員食飯玩太大　在高級烤肉店房內留大便

「好玩唔玩玩屎」，日本名古屋一家高級烤肉店的店主是真的震怒。這家烤肉店在月中接待了兩名地方議會議員等，一行8人用膳。豈料在議員離去後，卻在房內留下拳頭大的「大便」，店家怒得向警方舉報，並以破壞物品方向作調查。

日本八卦雜誌《週刊文春》今日(30日)報道，表示在名古屋的一家高級烤肉店，在5月8日發生一宗「駭人聽聞」的污穢事件。報道指，一名立憲民主黨的40多歲愛知縣議員，與一位某市市議會議員連同秘書共8人在烤肉店的預約房間內用膳。豈料在議員們離去後，烤肉店的兼職員工準備到房間收拾時，在房內聞到惡臭，並在榻榻米上發現一塊拳頭般大的「大便」。店家表示沒有確定那到底是動物還是甚麼，但他直覺相信是人。

議員道歉但否認行為

店家表示，在發現那污物之後就拍下相片給予傳媒，而之後亦向兩名議員問責。店家表示，最初兩議員對指責還是不相信，而當店家透過通訊軟件傳上有關圖片之後，兩個議員立即帶同慰問品前來向店家道歉。不過店家指，在事後已氣得要報警，並由警方接手進行調查。店家又表示，在翌日就立即聯絡清潔公司到房間進行清潔。

記者問到，在兼職員工到房間以及議員離開之間有10分鐘，會否有其他人進入造成的惡作劇。店家指，當日就只有另一組的熟客在店內，但客人過去都正常，也看不到會進入另一個房間的企圖，而兼職員工在發現後也是透過房內通訊向負責人報告，因此認為時間上沒有可能。

曾「請教如何擦屁股」

店家表示，之後向兩位議員問責後，就更聽出「駭人聽聞」的過程。店家向記者表示，兩名議員向店家透露，他們當日曾開玩笑的向一位已經退休的前議員，「請教如何擦屁股」。而該退休的議員之後向店家表示，兩位議員準備去道歉，並希望得到店家的接納，然而店家指二人根本就不理解他不是要道歉。

店家又透露，已經就事件報警。然而警方竟向店家指出，重要的「證據」因為已經被消滅，故此很難找到「罪證」去確認犯人身份。但是仍以毀壞物品作出調查。《週刊文春》報道表示，他們有訪問過該名愛知縣議員，但他否認是自己所做，又指自己當時聞不到有臭味。不過店家認為，如果真的如議員般否認，根本就不需要道歉。