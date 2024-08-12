日本地震｜南海海槽地震預警僅維持一周 原因與科學無關

日本地震學家、京都大學榮譽教授梅田康弘解釋，過去全球發生的1,400次強震中，有6次7級強震發生後1星期內再有8級地震。而南海海槽未來30年內發生強震機率達70%至80%。日本氣象廳推斷上周四7.1級地震後1星期發生8級地震的機率約為0.5%，是平時0.1%的5倍。他指還有另一不科學原因，因民眾容忍居於避難所的時間約為一星期。有專家指，若超過一星期，民眾容易身體不適，也擔心影響社會活動。

英國廣播公司(BBC)報道，日本當局發出大地震預警後，就算自小就被警告會有百年一遇大地震的日本人也感到困惑。有橫濱居民稱，不知道怎樣理解南海海槽巨大地震警報，「大家都知道地震不可預測，我們一直被告知大地震總有一天會發生，我不斷問自己是否就是這次了，但卻覺得不真實」。

巨大地震預警｜1707年大地震後富士山噴發

日本位於環太平洋地震帶，每年發生約1,500次地震，大多數破壞並不嚴重，但偶有發生威力強勁的地震，如2011年達9級的311大地震，當時引發大型海嘯直撲東北海岸，導致逾1.8萬人死亡。當局擔心若人口稠密的南部發生大地震，將造成巨大死傷。南海海槽是地殼活動活躍區，過去地震造成數以千計的人死亡；1707年的一次是日本有記錄以來第二大地震，隨後同年12月16日富士山火山爆發，也是其最後一次噴發。2022年有報道指，富士山已沉睡超過300年，如今可能隨時噴發。

巨大地震預警｜特大地震通常接連發生

BBC指，這些「特大地殼」地震通常每隔100年左右發生一次，而且通常是接連發生，最近一次是在1944年和1946年。日本當局發出巨大地震預警也引起外國地震專家關注，他們指南海海槽過去大地震的歷史絕對令人害怕，也應該注意。不過，也有專家質疑地震不可預測，無可能預先說這是「前震」或「餘震」。事實上，僅約5%的地震出現過「前震」。不過，2011年的311大地震發生前曾有7.2級地震，那時遭到忽視。日本當局遂在2011年後建立預警機制，防範大地震發生。不過，有日本民眾認為政府今次發出巨大地震預警似乎誇大了，也有學者認為根本無用。雖然民眾認為事件被誇大，但仍檢查家裡的地震物資是否足夠，因已有一段時間沒有檢查。即使抱質疑，但學者認為儲備足夠一星期的食水沒有壞處，也可儲備一些罐頭食物及電筒的電池。