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2024-08-09 19:00:00

日本地震｜旅行撞正地震/海嘯點算好？ 防災逃生包+地震必備APP一覽

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日本地震｜旅行撞正地震/海嘯點算好？ 防災逃生包+地震必備APP一覽

日本地震｜旅行撞正地震/海嘯點算好？ 防災逃生包+地震必備APP一覽

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日本宮崎縣對開海域昨日(8)發生黎克特制7.1級地震，更引發50厘米海浪的小型海嘯。日本氣象廳更發出「巨大地震注意」警報，警告九州對出南海海槽發生大地震機會上升。現時正值暑假，不少香港人都身處日本遊玩，當遇上地震時應如何應對？以下為大家整理旅行防災逃生包，以及地震必備APP

▼地震應該點做？

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傳統的地震逃生包體積龐大，因此不適合出門旅遊時攜帶。大家可於每天外出用的袋子裡，放入自製的小型防災逃生包，當遇到地震時，就可以直接拿走。

  1. 乾糧/飲用水：最好準備方便保存的餅乾、朱古力、能量棒等脫水乾糧
  2. 醫療用品：膠布、棉花棒、紗布等急救用品
  3. 無酒精濕紙巾：天災時未必可以找到潔淨水源，無酒精濕紙巾可用來抹臉及抹身。
  4. 貴重物品：現金、護照、銀包、證件影印本
  5. 其他：口罩、電筒、哨子、隨身充電器、藥物

日本地震｜遊日必裝5個防災App推薦　即時地震警報通知及避難資訊（內附下載連結）

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防災逃生包 防災逃生包

防災必備APP 1. 防災情報全國避難所GUIDE

根據用家位置去提供天災情報，有齊地震、海嘯、豪雨等。當發生災害時亦會發出警報聲提醒用戶；內附有災害地圖，讓用戶可最快尋找附近的避難場所。另外更可連接家庭用戶，只需要在APPS內就可以看到對方位置，及作出即時回應。

防災情報全國避難所GUIDE (iOS)

防災情報全國避難所GUIDE (Google Play)

防災情報全國避難所GUIDE

防災情報全國避難所GUIDE

防災必備APP 2. Safety tips

是一款由日本觀光廳監修的應用程式，提供緊急地震速報、海嘯信息、其他氣象警報以及避難資訊等。該應用程式支持多種語言，包括日文、英文、韓文、繁體中文、簡體中文、西班牙文、葡萄牙文和泰文。

Safety tips (iOS)

Safety tips (Google Play)

日本旅遊必備Apps實測！零日文基礎都可以訂枱、搭車？ 一「嘟」即格價、買藥妝／食品／玩具模型必用！應用教學

Safety tips

Safety tips

防災必備APP 3. 東京都防災App

由東京都政府開發，提供日文、中文、英文選擇，圖文並茂教導如何應對災害。App更內附蜂鳴器功能，可產生聲音，增加求生機會。

東京都防災App (iOS)

東京都防災App (Google Play)

 

地震應對方法 點自製避難包？日本、台灣旅行注意!

東京都防災App

東京都防災App

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