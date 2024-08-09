日本地震｜旅行撞正地震/海嘯點算好？ 防災逃生包+地震必備APP一覽

傳統的地震逃生包體積龐大，因此不適合出門旅遊時攜帶。大家可於每天外出用的袋子裡，放入自製的小型防災逃生包，當遇到地震時，就可以直接拿走。

防災必備 APP 1. 防災情報全國避難所 GUIDE

根據用家位置去提供天災情報，有齊地震、海嘯、豪雨等。當發生災害時亦會發出警報聲提醒用戶；內附有災害地圖，讓用戶可最快尋找附近的避難場所。另外更可連接家庭用戶，只需要在APPS內就可以看到對方位置，及作出即時回應。

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