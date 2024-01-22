日本地震｜哥斯拉岩一原因由海邊「上岸」　網友：讓它來募款！

日本能登半島7.6地震3周後，不僅部分海域變陸地，據指面積擴大約240公頃，受災區域石川縣珠洲市臨近日本海的一處，出現一座原本位於海上狀似「哥斯拉」的礁岩，疑似是因板塊運動而隆起。

綜合日媒報導，這塊「哥斯拉岩」（ゴジラ岩）位於石川縣珠洲市馬緤町海濱100公尺處，原本是大型岸礁，為當地欣賞日落的好去處。夕陽西下時，靠在「哥斯拉岩」旁，更令人聯想到哥斯拉噴火的情節。哥斯拉岩於能登半島地震前有2公尺高，退潮時周邊都還是被海水淹沒的狀態，上面還能看到蠑螺或海藻等生物附著。