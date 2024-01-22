日本地震｜哥斯拉岩一原因由海邊「上岸」　網友：讓它來募款！

日本能登半島7.6地震3周後，不僅部分海域變陸地，據指面積擴大約240公頃，受災區域石川縣珠洲市臨近日本海的一處，出現一座原本位於海上狀似「哥斯拉」的礁岩，疑似是因板塊運動而隆起。
綜合日媒報導，這塊「哥斯拉岩」（ゴジラ岩）位於石川縣珠洲市馬緤町海濱100公尺處，原本是大型岸礁，為當地欣賞日落的好去處。夕陽西下時，靠在「哥斯拉岩」旁，更令人聯想到哥斯拉噴火的情節。哥斯拉岩於能登半島地震前有2公尺高，退潮時周邊都還是被海水淹沒的狀態，上面還能看到蠑螺或海藻等生物附著。
哥斯拉岩連同岩盤隆起
3周前7.6級地震發生，板塊運動帶動日本多處地貌改變，這處礁石的其中一塊似乎也因此連同岩盤整個隆起，遠看彷彿日本知名的大怪獸「哥斯拉」要上岸一樣，已和陸地連結蔚為奇觀。
消息在網路傳開後，日本網友也感到嘖嘖稱奇，「哥斯拉隆起部分好壯觀」、「連水面上的倒影都很像哥斯拉」、「看著它能感覺到大自然的威力」、「哥斯拉要登陸日本了嗎」、「這個其實就是哥斯拉上岸的證據對吧」、「雖然這樣說不太好，但這次的地震確實像是哥斯拉登陸日本一樣」。還有部分網友認為，未來可以把「哥斯拉岩」打造成打卡景點，透過觀光產業帶來一些幫助當地復興的資金。
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