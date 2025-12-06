日本埼玉載50人校車翻側　20名學生輕傷送院治療

日本埼玉縣吉見町一輛專門學校的校車於5日上午發生翻側事故，造成20名學生送醫。警方表示，所有傷者意識清醒，傷勢均屬輕微，目前正調查事故原因。

現場兩旁都是農地

事發於5日上午8時過後，埼玉縣吉見町大串地區有民眾向警方通報「有一輛巴士翻落田間」。據警消單位調查，這輛隸屬於「關東工業自動車大學校」的校車當時載有約50名學生前往學校，途中突然在路邊翻側，導致20名學生必須送往醫院治療。

事故現場為視野良好的單向單車道鄉間道路，據日本放送協會（NHK）從空中拍攝的畫面顯示，一輛大型巴士翻落在道路旁的田間，現場兩旁都是農地。