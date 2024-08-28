日本天氣｜超強颱風珊珊來勢洶洶 氣象廳對鹿兒島市等地逾86萬人發布避難指示

超強颱風珊珊來勢洶洶，周三(28日)繼續移近九州南部，九州多地強風暴雨來襲，日本氣象廳隨即對首當其衝的鹿兒島縣發布「颱風特別警報」，呼籲民眾保持最高警戒，下午又對九州鹿兒島市、宮崎市等地共約86萬人發布避難指示。陸空交通受颱風影響，其中日航及全日空這幾天共取消近300航班，多條新幹線停駛。 料珊珊由南至北將掠過日本多地 氣象廳周三下午公布的資訊顯示，珊珊下午1時位於日本屋久島南南西方約80公里海面上，以緩慢速度朝北行進，目前中心氣壓935百帕、近中心最大風速每秒50公尺、最大瞬間風速每秒70公尺，屬氣象廳分類的「非常強烈颱風」。根據氣象廳公布的最新颱風預測路徑，由於珊珊移動速度十分緩慢，對日本由南到北廣泛地區的影響時間及範圍都將拉長及擴大。

預測珊珊可能在周四(29日)轉向東北方向移動，到周五(30日)上午前登陸九州地方，周六(31日)可能二次登陸四國，並在下周日(9月1日)上午前三次登陸本州，然後北上穿越日本廣泛地區，下周一(9月2日)上午的中心位置將位於關東北部。 珊珊屬歷年最強等級颱風 富士新聞網報道，以「歷年最強等級」威力逼近九州的珊珊，預測將在周四後登陸。氣象廳已對鹿兒島縣發布呼籲嚴防暴風及巨浪的「颱風特別警報」，並對九州鹿兒島市23萬737人、宮崎市40萬39人、宮崎縣都城15萬7942人，合共逾78萬居民發避難指示，另對大分縣津久見1萬5131、佐賀江北町9594、愛媛縣西條山間部1萬5036、徳島縣海陽町8243、高知縣香南3萬2665名高齡者等合共約8萬人發布避難指示。

由於可能出現前所未見的暴風、大浪及大潮而造成重大災害，氣象廳呼籲民眾及早完成避難。另外，珊珊可能為鹿兒島縣及宮崎縣帶來破紀錄大雨，氣象廳亦可能發布大雨特別警報，呼籲民眾保持最高警戒。

多條新幹線停駛 近300航班取消 陸空交通方面，九州新幹線從周三晚起到周四停駛熊本站到鹿兒島中央站路段；博多站到熊本站路段周四可能停駛。 東海道新幹線從周五(30日)至周六(31日)，及山陽新幹線從周四(29日)晚至周五(30日)，全線或部分路段也可能停駛。

靜岡縣西部周二起受到大雨影響，東海道新幹線從周三首班車因須減速，導致上午車班大亂。 從周二上午到周三清晨，設置在靜岡縣的多個雨量計不斷超過規範數值，造成東海道新幹線雙向走走停停，停駛路段一度擴大到東京站到新大阪站間，導致周二共有24個車次停駛、246個車次最多誤點3小時29分，總計影響約16萬名旅客。 此外，日本航空周三上午宣布，周三及周四總計取消九州及羽田等機場升降的178班國內線及國際線航班。全日空也宣布，周三至周五的3天內，共取消九州及關西等機場升降的112個國內線航班。