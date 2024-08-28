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科技
2024-08-28 18:30:10

日本天氣App｜颱風襲日4個實用App及網站　即時預報颱風惡劣天氣（內附連結）

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日本天氣App｜颱風襲日4個實用App及網站　即時預報颱風惡劣天氣

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超強颱風珊珊即將逼近日本九州，部分熱門旅遊城市或遭正面吹襲。雖然惡劣天氣無可避免，準備出發去日本旅行的話，都可以做足準備，預先下載有用的手機App，留意當地最新資訊及預警，確保安全。

旅行撞正地震/海嘯點算好？ 防災逃生包+地震必備APP一覽

日本天氣App推薦｜tenki.jp為實用又準確的日本天氣網站。

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由日本氣象協會開發的天氣預報App，雖然只支援日文，但有大量圖像及漢字，容易閱讀。提供每小時、兩周天氣及各縣市詳盡資料，更可以利用定位，收到即時當地的天氣資訊。

下載：iOS/ Android

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日本天氣App推薦｜介面簡單，勝在可以連結至日本氣象廳主頁。

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日本天氣App推薦｜Japan Official Weather Forecast

使用日本氣象廳的資訊，介面簡潔，設有全國及各地天氣預報、警報注意、洪水防災等情報。App內可連結至氣象廳網頁，接收最新消息及特別警報。

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日本天氣網站推薦｜Ｗeathernews準確度高，而且有大量天氣資訊。

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Ｗeathernews App只供日本用戶下載，可於網上瀏覽。連續兩年預報精準度第一，App內有高解像度雨雲雷達，亦有颱風地圖，可預測到1小時內的風向及風速，甚至有山上天氣、雨雲警報及即時防災情報等。

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日本天氣網站推薦｜Yahoo!天氣・災害除天氣資料外，亦有大量相關新聞可以閱覽。

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Yahoo! App同樣只可以日本帳戶下載，網上同樣可看到相關資訊。有齊全國天氣、颱風情報、特別警報、雨雲雷達、天氣圖、氣象衛星等，還有最新的新聞可供參閱。

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