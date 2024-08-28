日本天氣App｜颱風襲日4個實用App及網站 即時預報颱風惡劣天氣

日本天氣App推薦｜Japan Official Weather Forecast 使用日本氣象廳的資訊，介面簡潔，設有全國及各地天氣預報、警報注意、洪水防災等情報。App內可連結至氣象廳網頁，接收最新消息及特別警報。 下載：iOS/ Android



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