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國際
2023-10-11 18:00:00

日本夫妻與那國參加洞穴探險遇險　妻與導遊逃出丈夫證實死亡（更新）

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與那國島推廣的洞穴探險。(網上圖片)

與那國島推廣的洞穴探險。(網上圖片)

日本一對夫妻在周二（10日）於沖繩縣的外島，與那國島參與當地的洞穴探險活動後，連同導遊一度因為洞穴內水位突然上升而被困。52歲的妻子及28歲男導遊之後自行逃出洞穴，但41歲的丈夫一度失蹤，搜索警員今早（11日）在洞內發現男子，其後派出潛水員協助後，證實男子已經死亡。

日本警方表示，在昨午的5時左右，接到與那國島的報警，指參加洞穴探險旅程的一對夫婦連同導遊3人仍然未回來。直到事發後10個小時。今日凌晨，52歲的女遊客與28歲男導遊，最後自行從洞穴內逃出，證實沒有危險及受傷。二人逃出後表示，在遊覽期間，洞內的水位因為天雨而突然上漲，需要在洞內尋找地方避難，直到水位開始下降才逃出。

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與那國島網頁曾介紹有關洞穴觀光行程。(網上圖片)

與那國島網頁曾介紹有關洞穴觀光行程。(網上圖片)

直到今早的約10時左右，進行搜索的警察在洞內發現有一名男性橫臥在距離出入口只有20米處的洞內，但因為洞內水位仍然高，有關方面未能作出救援，當時未能確認男子是否仍然生存，不過救援人員向男子呼叫卻未有獲得回應。至下午，沖繩縣派出水難拯救隊到洞內救援，在下午5時半將男子救出，並在傍晚6時16分證實男子已經死亡。

旅行社向公眾致歉

策劃有關行程的旅行社，之後在官方網站承認事件，表示公司有職員及參與的遊客遇險，表示會與警方及當局合作調查事件，同時對他人造成不安及不便致歉。日本傳媒調查就指，有關公司在去年11月開始在當地開辦洞穴探險的行程，並由有牌的導遊負責帶隊。在與那國島的官網原本亦有有關活動介紹，不過目前已被「落架」。當地人接受訪問就表示，居民很少會進入那個洞穴。又指雖然出入口狹窄，但洞內比較寬闊，有不少可觀賞的東西。

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