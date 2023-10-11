日本夫妻與那國參加洞穴探險遇險　妻與導遊逃出丈夫證實死亡（更新）

日本一對夫妻在周二（10日）於沖繩縣的外島，與那國島參與當地的洞穴探險活動後，連同導遊一度因為洞穴內水位突然上升而被困。52歲的妻子及28歲男導遊之後自行逃出洞穴，但41歲的丈夫一度失蹤，搜索警員今早（11日）在洞內發現男子，其後派出潛水員協助後，證實男子已經死亡。

日本警方表示，在昨午的5時左右，接到與那國島的報警，指參加洞穴探險旅程的一對夫婦連同導遊3人仍然未回來。直到事發後10個小時。今日凌晨，52歲的女遊客與28歲男導遊，最後自行從洞穴內逃出，證實沒有危險及受傷。二人逃出後表示，在遊覽期間，洞內的水位因為天雨而突然上漲，需要在洞內尋找地方避難，直到水位開始下降才逃出。