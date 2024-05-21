日本富士山便利店黑幕完工　失德旅客未有減少

因為不守規矩遊客增加，令在河口湖町Lawson便利店對面的一間牙醫診所提出投訴，並決定在路旁建起黑布幕，以阻止遊客阻礙道路及胡亂過路。而有關工程在今日完成。然而今早仍有不少的遊客前來拍攝，即使不能在對面馬路的位置拍攝，也仍在便利店的停車場上拍照，而在附近的另一間Lawson，亦繼續受遊人的關注。

日本山梨縣河口湖町便利店，設置黑幕阻擋遊人拍攝的計劃，在今日（21日）當局完成整個黑幕的裝設，不少媒體到場拍攝重要時刻。在現場受訪的遊客雖然表示理解，然而當地人仍然擔心不守規矩的遊人仍然會繼續前來。

有在附近的居民就表示，因為過去有不少遊客在店的指定地點外吸煙，因此也特別需要增加英語的告示牌提醒遊客。至於在當地負責保安的保安員指，在天朗氣清的時間，大型旅遊巴士就一車一車的把遊客帶過來。

新加坡遊客認同有危險

一位來自香港的觀光客，在周一未完成工程前就前來拍攝，他向傳媒表示，因為在社交媒體上見到有關的推介，而自己是第一次來日本，於是過來想拍一張。對於記者指今日就會掛上黑幕，那位香港遊客對於無法再看到就覺得可惜。而另一對來自新加坡的夫婦，雖然同樣覺得見不到富士山而可惜，但他們認為需要在停車場內走動，甚至走出馬路拍照，覺得行為也相當的危險。

雖然Lawson也已經就事件進行表態，並同樣採取措施避免遊客對當地人造成困擾。不過有保安員指出，其實遊客仍可透過自拍棍伸到黑布幕上面，故其實不知道可否減少遊人，而當局也表示會思考其他的應對措施。