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2024-05-03 13:21:49

2025公眾假期請假攻略｜香港農曆新年請2日放9日　聖誕節元旦請7日放16日

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2025公眾假期請假攻略｜多個長假年！農曆新年請2日放9日　聖誕節元旦請7日放16日（am730製圖）

2025公眾假期請假攻略｜多個長假年！農曆新年請2日放9日　聖誕節元旦請7日放16日（am730製圖）

2025公眾假期請假攻！政府公布2025年公眾假期，一共有17日，由於2025年多個公眾假期是在平日，本報記者發現2025年能自製9至10日長假期頗多，其中最令人注目的3個長假，包括農曆新年、復活節及聖誕節，打工仔只要肯請假，便可享有9天或以上的假期，當中聖誕節假期只要請7日假，便可自製16日的長假期。若計劃在2025年去旅行的你，不妨參考以下的放假攻略。

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2025年公眾假期

  • 元旦：11(星期三)
  • 大年初一：1月29日(星期三)、大年初二：1月30日(星期四)、大年初三：131(星期五)、
  • 清明節：4月4日(星期五)
  • 耶穌受難節：4月18日(星期五)、耶穌受難節翌日：4月19日(星期六)、復活節星期一：4月21(星期一)
  • 勞動節：51(星期四)、佛誕：55(星期一)、端午節：5月31(星期六)
  • 香港特區紀念日：71(星期二)、國慶日：101(星期三)、中秋節翌日：10月7日(星期二)、重陽節：10月29日(星期三)
  • 聖誕節：1225(星期四)、聖誕節後第一個周日：1226(星期五)

2025公眾假期請假攻略｜農曆新年請2日放9日

由於2025年農曆新年是在1月份，而且沒有年三十，而農曆年初一至年初三則在星期三至星期五，打工仔只需在1月27日(年廿八)、1月28日(年廿九)請2日假，連同1月25日的周六和2月1日(年初四)的周六，即可享有9天長假。

2025公眾假期請假攻略｜復活請4日放10

2025年4月18日(周五)4日21(周一)是復活節假期，打工仔只需要在4月14日(周一)及4月17日(周四)請4日假，連同先後兩個周六及周日計算，即可享有10天長假。

另外，清明節假是在4月4日星期五，打工仔亦可以在4月3日或7日請1日假期，即可享受4天假。

2025公眾假期請假攻略｜勞動節佛誕請4日自製10日「黃金周」

2025勞動節(5月1日)、佛誕(5月5日)是在星期四及星期一，打工仔只需在4月28日至30日(周一及周三)，與及5月2日(周五)請4日請假，連同周六及周日，即可自製10日「黃金周」。

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七一回歸假期及中秋節翌日(10月7日)同為星期二，打工只需在前一日，即分別在6月30日及10月6日的星期一請1日假期，連同周六及周日，即可享4天小假期。

另外，十一國慶日及重陽節(10月29日)是在星期三，假如打工仔想清假，只需在當周的星期一、星期二、星期四及星期五請4日請假，便可自製9天長期。

2025公眾假期請假攻略｜聖誕節及元旦請7日放16

至於2025年壓軸出場的聖誕節假期(1225日及26)是在周四及周五，而2026年的元旦假是在周四，市民只需在1222(周一)23(周二)、24日(周三)、29(周一)、30日(周二)、31日(周三)，以及2026年1月2日(周五)請7日，連同周六及周日計算，便可自製16日長假期。

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