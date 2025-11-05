日本揭中國製熊噴霧功效差　岩手縣5歲哥基護主吠走野熊（更新）

日本熊害持續，東北地區多處頻頻傳出熊襲擊民眾事件，許多民宅被熊入侵，引發民眾擔憂。岩手縣上周有一隻亞洲黑熊撞破一間民宅大門企圖闖入，屋主夫婦當場被嚇傻，詎料家中5歲的哥基犬挺身而出，不斷朝著熊吠叫，最終將熊嚇走。另外，日本自衛隊今日開始在秋田縣開始協助捕捉熊隻，而日本媒體揭發，有中國製的假防熊噴霧，並沒有驅熊的顯著功效。 綜合報道，事發於10月31日上午，一隻身長逾1米的野熊在岩手縣雫石町，撞破一戶民宅的拉門並闖入。女戶主描述，野熊從玄關到廚房的走廊跑來跑去大約20秒，還破壞前門的扶手，她與丈夫當時都在屋內。就在此時，他們飼養的5歲哥基犬「Riku」開始吠叫，絲毫不畏懼比牠體形更巨大的黑熊，黑熊被嚇得轉身逃離，熊的掌印仍可在住宅外的地上清楚地看出。

屋主夫婦相當感激Riku的勇敢行為，其後立即通報警方到場調查與巡邏，該區域也設置陷阱加強警戒。日本熊出沒地點已大量進入人群居住區域，岩手縣周末才剛有民眾目睹一頭黑熊在大街走動，甚至來到岩手縣宮古車站，嚇得民眾趕緊逃竄。 自衛隊秋田協助捕熊 至於自衛日本陸上自衛隊，今日已派出15名隊員抵達秋田縣的鹿角市進行支援。他們與當地的獵友會共同行動，先將一個獸籠協助放置在6公里外的地方。根據秋田縣與自衛隊的合作協議，自衛隊在當地會協助擺放獸籠，接送獵人巡迴及行動，協助將被獵殺的熊挖掘土地埋葬以及利用無人機收集熊的出沒情報等。

路透社