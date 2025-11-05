日本揭中國製熊噴霧功效差　岩手縣5歲哥基護主吠走野熊（更新）

日本熊害持續，東北地區多處頻頻傳出熊襲擊民眾事件，許多民宅被熊入侵，引發民眾擔憂。岩手縣上周有一隻亞洲黑熊撞破一間民宅大門企圖闖入，屋主夫婦當場被嚇傻，詎料家中5歲的哥基犬挺身而出，不斷朝著熊吠叫，最終將熊嚇走。另外，日本自衛隊今日開始在秋田縣開始協助捕捉熊隻，而日本媒體揭發，有中國製的假防熊噴霧，並沒有驅熊的顯著功效。
綜合報道，事發於10月31日上午，一隻身長逾1米的野熊在岩手縣雫石町，撞破一戶民宅的拉門並闖入。女戶主描述，野熊從玄關到廚房的走廊跑來跑去大約20秒，還破壞前門的扶手，她與丈夫當時都在屋內。就在此時，他們飼養的5歲哥基犬「Riku」開始吠叫，絲毫不畏懼比牠體形更巨大的黑熊，黑熊被嚇得轉身逃離，熊的掌印仍可在住宅外的地上清楚地看出。
屋主夫婦相當感激Riku的勇敢行為，其後立即通報警方到場調查與巡邏，該區域也設置陷阱加強警戒。日本熊出沒地點已大量進入人群居住區域，岩手縣周末才剛有民眾目睹一頭黑熊在大街走動，甚至來到岩手縣宮古車站，嚇得民眾趕緊逃竄。
自衛隊秋田協助捕熊
至於自衛日本陸上自衛隊，今日已派出15名隊員抵達秋田縣的鹿角市進行支援。他們與當地的獵友會共同行動，先將一個獸籠協助放置在6公里外的地方。根據秋田縣與自衛隊的合作協議，自衛隊在當地會協助擺放獸籠，接送獵人巡迴及行動，協助將被獵殺的熊挖掘土地埋葬以及利用無人機收集熊的出沒情報等。
日本警察廳的代表今日就與岩手縣的警察進行會議，了解當地情況。在今個季度，岩手就有5人被熊襲擊致死，是全日本最多的地區。當地的警察部門就希望派出警察協助撲殺在鬧市出沒的熊。在最近，熊隻已經走到盛岡市的中心地區，當地警察部門指已經有急切的需要協助。在宮城縣，仙北市的角館町美術館的閉路電視又拍到有熊隻出沒，據當地警察表示，熊在上午6時許經過美術館的範圍，身長約1.2米。福島縣就公布，今年目擊熊出沒的報告有1,505宗，比去年增加906宗，當中19宗報告有22人遘襲，比去年多15人受害。
偽冒熊噴霧效能欠佳
另外日本媒體報道，在熊害為患之際，防熊用品熱賣，當中包括防熊的噴霧。不過有銷售防犯罪案用品的公司提醒，市面上出現了由中國製造的防熊噴霧。一間出售打獵用品的公司表示：「正版與偽冒商品，它的標籤被複製了，入面的日文很古怪。而且沒有（安全）塞子，不過因為冒充得很像，所以一般很難分辨真假。」他指，那些仿造的防熊噴霧，功能上有明顯問題：「正貨噴出的是黃色液體，而仿製是白色的，那個噴射的距離也有明顯分別。正貨在噴出5秒後仍維持到距離，而偽冒品很快就縮短。」根據美國的建議，噴射的距離是需要有超過8米，並且需要持續噴射到6秒以上，辣椒素濃度亦最少有1%至2%，不過日本就沒有標準，故在市面會出現功效欠佳的防熊噴霧。