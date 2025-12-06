熱門搜尋:
國際
2025-12-06 11:45:15

日本擬與那國島擬派駐防空電子戰部隊　距台灣約110公里

日本陸上自衛隊。（圖／美聯社）

日本防衛省4日在沖繩縣與那國町舉行住民說明會，說明在島上配備「對空電子戰部隊」的計劃。與那國島距離台灣僅約110公里，被視為「台灣有事」時可能成為最前線。

「讓對方覺得難以輕易攻擊」

日媒《產經新聞》報道，這次說明會由防衛省與町政府共同舉辦，約100名居民出席，新上任的與那國町長上地常夫到場。防衛省原不打算舉行說明會，但因上地町長在8月選舉後提出要求，最終同意對居民公開說明。

沖繩防衛局企劃部長下幸藏，在說明會中強調部署必要性：「南西地域的防衛體制強化是刻不容緩的課題。」他進一步指出，引進對空電子戰部隊可提升離島的自我防衛能力：「這不是用來攻擊他國的裝備，而是要向對方展示日本有能力保護自己，讓對方覺得難以輕易攻擊，這就是嚇阻力。」

早期預警與監視雷達失效

部分居民對電子戰裝置的安全性提出疑慮，擔心電磁波恐對健康造成影響。防衛省回應說明，裝置使用的電波與一般手機通訊的頻段相同，「對人體沒有不良影響」，試圖緩解民眾疑慮。

報道表示，根據防衛省說明，對空電子戰部隊主要任務是在地面使用電波干擾接近的敵機，使其早期預警與監視雷達失效。依部署計劃，2026年度起將在與那國島與熊本市的健軍駐屯地，配置該部隊，2027年度則部署至那霸駐屯地，至於東京朝霞駐屯地的電子作戰隊本部，將統一指揮各地部隊的運用。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

