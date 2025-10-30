日本文部科學省建議帶膠樽防熊？擬開放警察步槍獵熊

日本野生熊隻對人的禍害已上升至派出自衛隊的程度。日本文部科學省連同環境省今日（30日）向全國的教育委員會發出備忘，呼籲學校要提醒學生上下課要注意安全。而其中部門提出，學生應帶同可製造熊隻討厭的聲音的物品，除了熊鈴之外，原來還有空膠樽。而內閣正考慮，開放讓警察可以佩備獵槍去解決熊害。同時東京市郊的西多摩地區因為有熊出沒，呼籲當地居民小心。

文科省與環境省聯名向全國教育委員會發出備忘，要求學校確保學生上下課的安全，同時提出北海道、岩手縣花卷市及秋田縣男鹿市的熊出沒對策。備忘表示，在上學路線有熊隻出沒危險時，要求需要由家長接送學生回家及上學，否則應臨時停課式改以家中遙距課程代替。同時表示，有效防熊的隨身物品，包括「熊鈴」、「單車車鈴」，並表示，因為熊討厭「Pako、Pako」的聲響，故此也建議帶同空膠樽。在周三（29日）山形縣的一間公立小學附近就有熊隻出沒，並在學校的閉路電視拍到他在校舍門口經過，而同日山形另一間高中的室內體育館亦有目標熊隻出沒。盛岡市岩手大學在周二、三連續兩日亦有熊出沒報告，學校亦連續兩日停課。