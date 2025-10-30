日本文部科學省建議帶膠樽防熊？擬開放警察步槍獵熊

日本野生熊隻對人的禍害已上升至派出自衛隊的程度。日本文部科學省連同環境省今日（30日）向全國的教育委員會發出備忘，呼籲學校要提醒學生上下課要注意安全。而其中部門提出，學生應帶同可製造熊隻討厭的聲音的物品，除了熊鈴之外，原來還有空膠樽。而內閣正考慮，開放讓警察可以佩備獵槍去解決熊害。同時東京市郊的西多摩地區因為有熊出沒，呼籲當地居民小心。
文科省與環境省聯名向全國教育委員會發出備忘，要求學校確保學生上下課的安全，同時提出北海道、岩手縣花卷市及秋田縣男鹿市的熊出沒對策。備忘表示，在上學路線有熊隻出沒危險時，要求需要由家長接送學生回家及上學，否則應臨時停課式改以家中遙距課程代替。同時表示，有效防熊的隨身物品，包括「熊鈴」、「單車車鈴」，並表示，因為熊討厭「Pako、Pako」的聲響，故此也建議帶同空膠樽。在周三（29日）山形縣的一間公立小學附近就有熊隻出沒，並在學校的閉路電視拍到他在校舍門口經過，而同日山形另一間高中的室內體育館亦有目標熊隻出沒。盛岡市岩手大學在周二、三連續兩日亦有熊出沒報告，學校亦連續兩日停課。
下月中推出一系列政策
日本政府內閣今日亦在會議討論對策。內閣官房長官木原稔透露，日本警察將立即採取行動，使用步槍滅熊，而且亦在招募掌握了熊相關知識及訓練的警員，並改進裝備及資源。政府稱，其實現有法例容許警員用步槍滅熊，只是過去未有先例。木原表示，今年因為熊害死亡人數達到有紀錄最多，木原表示「受害的種類廣泛，而且範圍越來越大，對國家人民安全造成嚴重威脅。」據報由於考慮到國民憂慮，自衛隊將不會用槍滅熊，防衛大臣小泉進次郎透露，秋田的陸上自衛隊在進行搬運獵熊箱的訓練。同時環境大臣石原宏高表示會利用今年的增加預算，確保政府許可的獵人安全。石原表示，目前估計在北海道有1.2萬隻棕熊，而在本州及四國就有超過4.2萬隻亞洲黑熊，政府預計會在下月中推出一系列措施。
正當政府討論熊對策期間，東京的郊區西多摩地區及周邊的山林，自今年9月起已有45宗目擊黑熊出沒個案。在8月時更有男性在奧多摩町釣魚時被熊襲擊受傷。根據東京都政府在網上公開的資料，八王子、青梅、秋留野、日之出、奧多摩及日之原市，至周三為止報告236宗目擊到黑熊或有黑熊踪跡報告。都政府表示，在全世界於首都地區出現熊都是罕見事件，在熊隻秋季活躍的時期，呼籲在12月時要格外小心。