日本新宿歌舞伎町酒店青年男女跳樓自殺　同一酒店本月第二宗

日本東京的鬧市新宿歌舞伎町，在今日（20日）凌晨發生一宗自殺案，一對10至20多歲的青年男女從一間商務旅館墮樓，送院後證實死亡。而涉事的旅館，在本月1日也發生同樣的自殺案件，一對10多歲男女墮樓身亡。

日本警視廳新宿警署公布，在今日凌晨3時50分，在歌舞伎町的一間商務旅館接報有人從高處墮下。救援人員接報後，在酒店的土地內，發現一對年齡僅10至20多歲的男女，在送院後證實二人已經死亡。警方表示，在旅館的緊急樓梯發現有多個煙頭，相信二人是從旅館的外部樓梯高處墮下，警方指仍在確認二人的身份，並且沒有發現留下遺書。