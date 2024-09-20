日本新宿歌舞伎町酒店青年男女跳樓自殺　同一酒店本月第二宗

日本東京的鬧市新宿歌舞伎町，在今日（20日）凌晨發生一宗自殺案，一對10至20多歲的青年男女從一間商務旅館墮樓，送院後證實死亡。而涉事的旅館，在本月1日也發生同樣的自殺案件，一對10多歲男女墮樓身亡。
日本警視廳新宿警署公布，在今日凌晨3時50分，在歌舞伎町的一間商務旅館接報有人從高處墮下。救援人員接報後，在酒店的土地內，發現一對年齡僅10至20多歲的男女，在送院後證實二人已經死亡。警方表示，在旅館的緊急樓梯發現有多個煙頭，相信二人是從旅館的外部樓梯高處墮下，警方指仍在確認二人的身份，並且沒有發現留下遺書。
根據媒體的報道，同一間旅館在今個月1日，也發生過同樣自殺案件。一對10多歲男女同樣從旅館外的緊急樓梯墮樓身亡。有網民就在社交平台表示，涉案旅館的12樓樓梯出口可以輕鬆被打開，相信有關的樓梯的門鎖已壞了很久。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
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