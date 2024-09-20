熱門搜尋:
國慶75周年 iPhone 16 綠置居2023 機票優惠 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 天璽．天 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-09-20 14:44:48

日本新宿歌舞伎町酒店青年男女跳樓自殺　同一酒店本月第二宗

分享：
位於新宿歌舞伎町的商務酒店一個月內發生兩宗青年男女自殺案。(Google街景截圖)

位於新宿歌舞伎町的商務酒店一個月內發生兩宗青年男女自殺案。(Google街景截圖)

adblk5

日本東京的鬧市新宿歌舞伎町，在今日（20日）凌晨發生一宗自殺案，一對10至20多歲的青年男女從一間商務旅館墮樓，送院後證實死亡。而涉事的旅館，在本月1日也發生同樣的自殺案件，一對10多歲男女墮樓身亡。

日本警視廳新宿警署公布，在今日凌晨3時50分，在歌舞伎町的一間商務旅館接報有人從高處墮下。救援人員接報後，在酒店的土地內，發現一對年齡僅10至20多歲的男女，在送院後證實二人已經死亡。警方表示，在旅館的緊急樓梯發現有多個煙頭，相信二人是從旅館的外部樓梯高處墮下，警方指仍在確認二人的身份，並且沒有發現留下遺書。

adblk6

根據媒體的報道，同一間旅館在今個月1日，也發生過同樣自殺案件。一對10多歲男女同樣從旅館外的緊急樓梯墮樓身亡。有網民就在社交平台表示，涉案旅館的12樓樓梯出口可以輕鬆被打開，相信有關的樓梯的門鎖已壞了很久。

位於新宿歌舞伎町的商務酒店一個月內發生兩宗青年男女自殺案。(X) 位於新宿歌舞伎町的商務酒店一個月內發生兩宗青年男女自殺案。(X)

生命熱線（網上圖片）

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111 
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

adblk7
朋輩有自殺念頭怎麼辦？有以下問題要及早支援（am730製圖） 朋輩有自殺念頭怎麼辦？自殺風險指數（am730製圖） 朋輩有自殺念頭怎麼辦？自殺警報訊號（am730製圖） 朋輩有自殺念頭怎麼辦？自殺警報訊號（am730製圖） 朋輩有自殺念頭怎麼辦？自殺警報訊號（am730製圖）

 
 
 