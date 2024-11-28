日本新幹線計劃明年減少自由席　反對者稱不能自由出遊了

日本媒體報道，營運東海道及山陽新幹線的JR東海及JR西日本，將在明年春季削減希望號新幹線列車的自由席數量，由目前的3卡變成2卡。部份反對意見認為，這令到他們乘車變得不自由。 根據日本媒體的報道，JR東海及JR西日本會在明年的新幹線編排作出修改，將原本3卡的自由席的其中1卡改為指定席。報道指，公司的解釋是因為隨着網上預約的增加，令更多人希望預訂坐席，故此為滿足需求而增加指定席的需要。不過在日本的社交媒體就意見分歧，有反對者指出，因為在首都圈很難預計時間，故此自由席的話可以不用預定回程的時間。也有指出，自由席的優點可以自行決定上車時間，而不需要等待指定班次。同時也有意見指，住在本州西部的人們，自由席可以節省約1,000日圓的旅費。

希望號新幹線的列車，可以由東京去到九州福岡的博多站，橫跨東海道新幹線及山陽新幹線的服務範圍，也是大多數新幹線列車的班次。而目前由東京來往名古屋，自由席單程車費是10,560日圓，比指定席平740日圓。在1992年希望號新幹線初營運是，全部都是指定席，到2003年品川站開通後，因為要作出班次修改而加設自由席，而在旺季的時間，指定席常有預約爆滿，自由席需要企位的情況。然而，自由席因為沒有限定班次及坐位，也方便旅客可以隨時登車。

宮崎縣計劃興建東九州新幹線 另外，九州的宮崎縣在周三（27日）討論了興建東九州新幹線的計劃。計劃將新幹線的路線，從博多延伸至宮崎，而當局提出了3個方案，令從博多到宮崎的時間可以最多縮短2個半小時，而預計有關開支最少要1.06萬億日圓。根據宮崎的3個方案中，最直接的一個是從熊本縣的新八代車站建設路線駛到宮崎，而另一條就由博多，經大分縣再到宮崎，然後連接鹿兒島，至於最後一條是僅連接鹿兒島中央車站的路線。 3條路線，經大分連接可以將車程減至1小時38分鐘，但路線需要與大分縣商討，也需要完成大分路段的建設才能連接宮崎，而開支將達3.81萬億日圓。而鹿兒島的方案是開支最低的一條，至於熊本路線是最快，而造價估算為1.5萬億日圓。東九州新幹線的提案早在1973年已經有研究，當時在討論經大分及宮崎連接福岡與鹿兒島。