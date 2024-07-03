日本新鈔開始流通 至少4長者遭騙1500萬日圓 詐騙集團用呢種手法呃錢

日本政府相隔20年再度發行新版紙鈔，新鈔周三(3日)開始流通，但在此之前已發生詐騙案。東京都警視廳表示，東京都截至周二(7月2日)，共確認4宗相關騙案，4名長者遭騙共約1,500萬日圓(約72.4萬港元)。 日圓新鈔｜警方：舊版鈔票繼續通用 日本放送協會(NHK)報道，各地警方齊聲呼籲，隨著新版紙鈔發行，民眾必須防範詐騙集團趁機行騙。警察廳長官露木康浩指出，詐騙集團成員會謊稱「舊鈔將無法使用」，以交換新鈔為名目騙取紙鈔。他強調，「(即使新鈔流通後)舊鈔也不可能無法使用」。

另外，新鈔採用更有效的防偽設計，但有輿論認為，在新鈔發行時仍有可能出現偽鈔。

日圓新鈔｜警方嚴防偽鈔 警察廳表示，20年前、即2004年發行新鈔時，曾發現2萬5,000多張偽鈔，所以這次也將針對偽鈔加強警戒。露木康浩指，如果民眾發現可疑貨幣，應立即通報警方或日本銀行。 日圓新鈔｜高齡長者被騙 警視廳表示，截至本月2日，東京都已確認4案騙案，為詐騙集團成員趁即將發行新版紙鈔進行詐騙，4名受害人是介乎80多歲到90多歲的長者，總共被騙走約1,500萬日圓。