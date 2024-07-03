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國際
2024-07-03 16:46:49

日本新鈔開始流通 至少4長者遭騙1500萬日圓 詐騙集團用呢種手法呃錢

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新版1,000日圓、5,000日圓及10,000日圓周三開始流通。(美聯社)

新版1,000日圓、5,000日圓及10,000日圓周三開始流通。(美聯社)

日本政府相隔20年再度發行新版紙鈔，新鈔周三(3)開始流通，但在此之前已發生詐騙案。東京都警視廳表示，東京都截至周二(72)，共確認4宗相關騙案，4名長者遭騙共約1,500萬日圓(72.4萬港元)

日圓新鈔｜警方：舊版鈔票繼續通用

日本放送協會(NHK)報道，各地警方齊聲呼籲，隨著新版紙鈔發行，民眾必須防範詐騙集團趁機行騙。警察廳長官露木康浩指出，詐騙集團成員會謊稱「舊鈔將無法使用」，以交換新鈔為名目騙取紙鈔。他強調，「(即使新鈔流通後)舊鈔也不可能無法使用」。

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另外，新鈔採用更有效的防偽設計，但有輿論認為，在新鈔發行時仍有可能出現偽鈔。

東京證券交易所周三舉行新版鈔票流通儀式。(美聯社) 東京證券交易所周三舉行新版鈔票流通儀式。(美聯社) 東京證券交易所周三舉行新版鈔票流通儀式。(美聯社) 東京證券交易所周三舉行新版鈔票流通儀式，大合照時展示新版與舊版10000日圓鈔票宣傳板。(美聯社) 護衛員周三從日本銀行東京總部運出新版鈔票。(美聯社) 護衛員周三從日本銀行東京總部運出新版鈔票。(美聯社) 新版1,000日圓、5,000日圓及10,000日圓周三開始流通。(美聯社) 日本首相岸田文雄(右)與日本央行行長植田和男周三在日本銀行總部主持新鈔流通儀式。(美聯社)

日圓新鈔｜警方嚴防偽鈔

警察廳表示，20年前、即2004年發行新鈔時，曾發現25,000多張偽鈔，所以這次也將針對偽鈔加強警戒。露木康浩指，如果民眾發現可疑貨幣，應立即通報警方或日本銀行。

日圓新鈔｜高齡長者被騙

警視廳表示，截至本月2日，東京都已確認4案騙案，為詐騙集團成員趁即將發行新版紙鈔進行詐騙，4名受害人是介乎80多歲到90多歲的長者，總共被騙走約1,500萬日圓。

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日圓新鈔｜騙徒用甚麼手法呃錢？

4案詐騙手法的共同點，是詐騙集團成員假冒金融機構職員，向受害人謊稱「我們的職員會到你家中換取舊鈔」，或「中央政府正在調查新鈔發行張數，如果你家中有舊鈔，請交由我們的職員保管」等。

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