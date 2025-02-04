日本旅遊｜北海道降破紀錄大雪 帶廣市14小時降雪逾1米(有片)

日本正受到入冬以來威力最強且影響時間最長的寒流影響，北海道6地錄得累積降雪量創下有觀測以來最高紀錄，其中帶廣市降雪量逾1米。兩大航空公司合共至少取消63個航班，氣象廳呼籲民眾嚴防暴風雪，以及風雪可能影響交通，民眾應避免不必要的外出。
嚴防災害級大雪
日媒報道，預測這波寒流將持續到周六(8日)，靠日本海側的廣泛地區料將降下災害級大雪，居民及遊客需加倍注意。
北海道東部降雪增強，帶廣市6小時累計降雪85厘米，創當地最高紀錄。除了北海道，從北日本至九州靠日本海側的廣泛地區也已下雪，其中北陸地區降下警報級大雪。
截至周二(4日)中午，北海道新千歲機場等地升降的航班大受影響，全日空(ANA)取消34班機、日本航空(Japan Airlines)取消29班機，約5,800人受影響。
當局來不及清理公路積雪
《讀賣新聞》報道，北海道靠太平洋側地區從周一(3日)晚起降下破紀錄大雪，預測西日本到北日本的多數地區，也將從周二下午起降雪，氣象廳呼籲嚴防可能出現災情。
氣象廳表示，帶廣市截至周二上午11時的14小時累積降雪達125厘米，包括帶廣在內，北海道靠太平洋側的6處觀測點均創下觀測史上最高降雪紀錄。帶廣市強降雪，當局來不及清理公路積雪，多處都有車輛受困雪中。
日本放送協會(NHK)指出，這波寒流中的冷空氣異常強烈，預計將持續長達約一周。
北海道の太平洋側では記録的な大雪となり、帯広市ではわずか半日で1メートル以上、積雪が増えました— NHKニュース (@nhk_news) February 4, 2025
気象庁は大雪による交通影響のほか、暴風雪、高波に警戒するよう呼びかけています
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