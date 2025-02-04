日本旅遊｜北海道降破紀錄大雪 帶廣市14小時降雪逾1米(有片)

日本正受到入冬以來威力最強且影響時間最長的寒流影響，北海道6地錄得累積降雪量創下有觀測以來最高紀錄，其中帶廣市降雪量逾1米。兩大航空公司合共至少取消63個航班，氣象廳呼籲民眾嚴防暴風雪，以及風雪可能影響交通，民眾應避免不必要的外出。

嚴防災害級大雪

日媒報道，預測這波寒流將持續到周六(8日)，靠日本海側的廣泛地區料將降下災害級大雪，居民及遊客需加倍注意。

北海道東部降雪增強，帶廣市6小時累計降雪85厘米，創當地最高紀錄。除了北海道，從北日本至九州靠日本海側的廣泛地區也已下雪，其中北陸地區降下警報級大雪。