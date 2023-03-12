日本明日解除口罩令 百貨公司、鐵路等員工將續戴

日本明日起(13日)全面解除口罩令，民眾可自行判斷是否需要戴口罩。但考慮到消費者對染疫的顧慮，包括百貨公司、公共交通等經營者，仍會要求員工戴口罩。

日本時事通信社報道，經營零售、公共交通及娛樂事業等公司，明日起將不再要求消費者戴口罩。但顧慮到仍有顧客擔心感染新冠病毒，不少公司要求會跟消費者接觸的員工繼續戴口罩。

高島屋及松屋等百貨公司，明日起將不會要求顧客戴口罩，連鎖便利店及大型零售店亦同樣，而JR東日本等主要鐵路公司，將不會在站內及車廂內播放呼籲戴口罩的廣播。