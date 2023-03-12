日本明日解除口罩令 百貨公司、鐵路等員工將續戴

日本明日起(13日)全面解除口罩令，民眾可自行判斷是否需要戴口罩。但考慮到消費者對染疫的顧慮，包括百貨公司、公共交通等經營者，仍會要求員工戴口罩。
日本時事通信社報道，經營零售、公共交通及娛樂事業等公司，明日起將不再要求消費者戴口罩。但顧慮到仍有顧客擔心感染新冠病毒，不少公司要求會跟消費者接觸的員工繼續戴口罩。
高島屋及松屋等百貨公司，明日起將不會要求顧客戴口罩，連鎖便利店及大型零售店亦同樣，而JR東日本等主要鐵路公司，將不會在站內及車廂內播放呼籲戴口罩的廣播。
便利店續提供防疫用品
三越伊勢丹控股則表示，為了讓消費者及員工安心與安全，會繼續要求員工戴口罩。據悉，多數百貨公司這樣要求。
便利店的消毒液、體溫測量機及防疫板等，仍會繼續放置，有業者說，在政府5月調降新冠病毒在傳染病法上分類之前，「店內模樣幾乎不會改變」。
此外，營運東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋的東方樂園公司(Oriental Land)決定，包括員工在內，由個人自行判斷是否戴口罩。日本航空(JAL)和全日空(ANA)的做法相同。
隨著脫掉口罩的人增加，業者擔心的是會不會跟持續戴口罩的人發生衝突。電影院聯合會表示，會製作「交談時應顧及身旁的人」等內容的宣傳片，明日起將在播放電影前播映。